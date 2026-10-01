Осенние заморозки / иллюстративное фото / © unsplash.com

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Начало октября в столице и в Киевской области будет тёплым и солнечным, однако синоптики уже предупреждают о резком ночном похолодании с заморозками на почве.

В частности, синоптик Наталья Диденко прогнозирует комфортную погоду в столице в начале октября.

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«В Киеве премьера октября пройдет при сухой, солнечной и умеренно теплой погоде. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах 16–18° тепла», — сообщает Диденко.

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По словам синоптика, теплая и сухая погода сохранится в Украине до конца недели.

Как прогнозируют в Украинском гидрометцентре, 1 октября на территории Киевской области и в столице ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7–12 м/с. В дневные часы воздух в регионе прогреется до +14…+19 градусов тепла, а в самом Киеве столбики термометров будут показывать комфортные +16…+18 градусов выше нуля.

Впрочем, ночью температура значительно снизится. По области ночью ожидается от +1 до +6 градусов тепла, в то время как в столице температура удержится на уровне +4…+6 градусов.

В то же время специалисты предупреждают об опасных метеорологических явлениях: в ночь на 1 октября, а также 2 и 3 октября на поверхности почвы в Киевской области ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов мороза. В связи с этим в регионе объявлен первый, желтый, уровень опасности, поскольку такие погодные условия могут нанести ущерб неубранному урожаю овощей.

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Синоптики предупреждают о заморозках в Киевской области 1 октября / © Укргидрометцентр

На метеопортале Sinoptik сообщают, что 1 октября в столице будет ясно и без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +10 до +18 градусов тепла.

Погода в Киеве 1 октября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 1 октября.

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