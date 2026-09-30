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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Россия снова атаковала Киев дронами: есть попадание и пожар — подробности

Россия атаковала Киев дронами вечером 30 сентября. Есть попадания в двух районах столицы.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Взрыв

Взрыв / © Associated Press

В Киеве вечером 30 сентября во время российской атаки беспилотниками зафиксировали попадание и падение обломков в Оболонском и Соломенском районах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и местные паблики.

По словам городского головы Виталия Кличко, в Оболонском районе столицы произошло попадание в складские помещения. На место немедленно выехали экстренные службы.

В то же время, как сообщают местные паблики, в Соломенском районе вражеский дрон упал вблизи жилого комплекса. В результате падения возник пожар, который уже ликвидируют спасатели.

Пока данные о травмированных или погибших отсутствуют. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, в Киеве в результате российской атаки произошли пожары и разрушения в четырех районах города. Последствия атаки фиксируют в Киевской области.

Также вечером 30 сентября произошел пожар на территории киностудии имени Довженко. На место происшествия отправились спасатели, чтобы усмирить огонь.

Также в Киеве во время очередной атаки один из российских дронов упал между домами и не сдетонировал. Произошло это на Оболони, возле жилых домов по улице Архипенко.

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