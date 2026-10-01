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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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85
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Сунуть перші заморозки, синоптики попередили про небезпеку: погода в Києві та області зміниться — детальний прогноз

Перший день жовтня у Києві та області порадує сонячною та сухою погодою з теплом до +18 градусів, проте синоптики вже оголосили жовтий рівень небезпечності через нічні заморозки на ґрунті.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Заморозки восени / фото ілюстративне

Заморозки восени / фото ілюстративне / © unsplash.com

Початок жовтня у столиці та на Київщині буде теплим та сонячним, однак синоптики вже попереджають про різке нічне похолодання з заморозками на ґрунті.

Зокрема, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує комфортну погоду у столиці на початку жовтня.

«У Києві прем’єра жовтня відбудеться за сухої сонячної та помірно теплої погоди. Впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах 16-18° тепла», — повідомляє Діденко.

За словами синоптикині, тепла та суха погода триватиме в Україні до кінця тижня.

Як прогнозують в Українському гідрометцентрі, 1 жовтня на території Київської області та в столиці очікується мінлива хмарність та без опадів. Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 7–12 м/с. У денні години повітря в регіоні прогріється до +14…+19 градусів тепла, а в самому Києві стовпчики термометрів показуватимуть комфортні +16…+18 градусів вище нуля.

Утім, у нічний час температура суттєво знизиться. По області вночі очікується від +1 до +6 градусів тепла, у той час як у столиці утримається +4…+6 градусів.

Водночас фахівці попереджають про небезпечні метеорологічні явища: у ніч проти 1 жовтня, а також 2 та 3 жовтня на поверхні ґрунту по Київщині очікуються заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Через це в регіоні оголошено перший, жовтий, рівень небезпечності, оскільки такі погодні умови можуть завдати шкоди незібраному врожаю городини.

Синоптики попереджають про заморозки на Київщині 1 жовтня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про заморозки на Київщині 1 жовтня / © Укргідрометцентр

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що 1 жовтня у столиці буде ясно та без опадів. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +10 до +18 градусів тепла.

Погода у Києві 1 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 1 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 1 жовтня.

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