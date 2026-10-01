Заморозки восени / фото ілюстративне / © unsplash.com

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Початок жовтня у столиці та на Київщині буде теплим та сонячним, однак синоптики вже попереджають про різке нічне похолодання з заморозками на ґрунті.

Зокрема, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує комфортну погоду у столиці на початку жовтня.

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«У Києві прем’єра жовтня відбудеться за сухої сонячної та помірно теплої погоди. Впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах 16-18° тепла», — повідомляє Діденко.

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За словами синоптикині, тепла та суха погода триватиме в Україні до кінця тижня.

Як прогнозують в Українському гідрометцентрі, 1 жовтня на території Київської області та в столиці очікується мінлива хмарність та без опадів. Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 7–12 м/с. У денні години повітря в регіоні прогріється до +14…+19 градусів тепла, а в самому Києві стовпчики термометрів показуватимуть комфортні +16…+18 градусів вище нуля.

Утім, у нічний час температура суттєво знизиться. По області вночі очікується від +1 до +6 градусів тепла, у той час як у столиці утримається +4…+6 градусів.

Водночас фахівці попереджають про небезпечні метеорологічні явища: у ніч проти 1 жовтня, а також 2 та 3 жовтня на поверхні ґрунту по Київщині очікуються заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Через це в регіоні оголошено перший, жовтий, рівень небезпечності, оскільки такі погодні умови можуть завдати шкоди незібраному врожаю городини.

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Синоптики попереджають про заморозки на Київщині 1 жовтня / © Укргідрометцентр

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що 1 жовтня у столиці буде ясно та без опадів. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +10 до +18 градусів тепла.

Погода у Києві 1 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 1 жовтня.

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