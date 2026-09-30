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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве возникли перебои с водой после обстрелов РФ: что известно

В Киеве из-за обстрелов РФ снизилось давление воды.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вода

Вода / © pexels.com

В Киеве из-за обстрелов РФ 30 сентября снизилось давление в водопроводной сети. Сбои с водой зафиксировали на обоих берегах Днепра.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧАО АК „Киевводоканал“.

По данным коммунальщиков, перебои возникли из-за перепадов напряжения в энергосистеме города, вызванных обстрелами.

«Из-за обесточивания части объектов и отсутствия подачи воды зафиксировано снижение давления в отдельных районах правобережной и левобережной частей Киева», — отметили в пресс-службе.

Сейчас специалисты «Киевводоканала» вместе с энергетиками восстанавливают свет и работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть нормальную подачу воды.

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Напомним, что в Киеве 30 сентября ввели экстренные отключения света. Поэтому привычные почасовые графики не действовали.

Также в Шевченковском и Голосеевском районах Киева не курсирует электротранспорт из-за экстренных отключений света.

К слову, из-за российских обстрелов энергетики 30 сентября во многих регионах и в Киеве отключают свет. Кроме этого, из-за атак с большим опозданием курсируют десятки пассажирских поездов — некоторые задерживаются до 12 часов.

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