Без троллейбусов и трамваев: в Киеве из-за экстренных отключений стал электротранспорт

В Киеве из-за нехватки света не ходит наземный электротранспорт / © Киевпастранс

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В Киеве из-за экстренных отключений света временно не курсирует наземный электротранспорт в Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

Об этом сообщили в КГГА.

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В «Киевпасстрансе» просят пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов.

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Следить за изменениями движения общественного транспорта киевлянам советуют в Telegram-канале «Изменения движения | Киевпасстранс».

РФ возобновила массированные удары по энергетике

Напомним, в Киеве 30 сентября ввели экстренные отключения света.

Ранее премьер Сергей Корецкий заявил, что Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины.

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры утром 30 сентября новые отключения света зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в столице.

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Также сегодня, 30 сентября, российская армия нанесла удар по генерирующему оборудованию Трипольской ТЭС в Киевской области.

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