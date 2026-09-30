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- Киев
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Без троллейбусов и трамваев: в Киеве из-за экстренных отключений стал электротранспорт
В Шевченковском и Голосеевском районах Киева не курсирует электротранспорт из-за экстренных отключений света.
В Киеве из-за экстренных отключений света временно не курсирует наземный электротранспорт в Шевченковском и Голосеевском районах столицы.
Об этом сообщили в КГГА.
В «Киевпасстрансе» просят пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов.
Следить за изменениями движения общественного транспорта киевлянам советуют в Telegram-канале «Изменения движения | Киевпасстранс».
РФ возобновила массированные удары по энергетике
Напомним, в Киеве 30 сентября ввели экстренные отключения света.
Ранее премьер Сергей Корецкий заявил, что Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины.
Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры утром 30 сентября новые отключения света зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в столице.
Также сегодня, 30 сентября, российская армия нанесла удар по генерирующему оборудованию Трипольской ТЭС в Киевской области.