В Киеве вспыхнул пожар на киностудии Довженко: что известно

Дым / © tsn.ua

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В Киеве произошел пожар на территории киностудии имени Довженко вечером 30 сентября. На место происшествия отправились спасатели, чтобы обуздать огонь.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Пожар на киностудии Довженко в Киеве — что известно

По предварительным данным городских властей, в одном из павильонов киностудии загорелись аккумуляторы. На место сразу выехали спасатели, чтобы потушить огонь.

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Информация о причинах возникновения возгорания, площади пожара и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, в Киеве 30 сентября ввели экстренные отключения света. Поэтому привычные почасовые графики пока не действуют.

Также из-за экстренных отключений света в Киеве временно не курсирует наземный электротранспорт в Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

К слову, в Киеве в результате российской атаки произошли пожары и разрушения в четырех районах города. Последствия атаки фиксируют в Киевской области.

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