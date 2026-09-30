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В Киеве вспыхнул пожар на киностудии Довженко: что известно
В Шевченковском районе Киева загорелся пожар на территории киностудии имени Довженко.
В Киеве произошел пожар на территории киностудии имени Довженко вечером 30 сентября. На место происшествия отправились спасатели, чтобы обуздать огонь.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Пожар на киностудии Довженко в Киеве — что известно
По предварительным данным городских властей, в одном из павильонов киностудии загорелись аккумуляторы. На место сразу выехали спасатели, чтобы потушить огонь.
Информация о причинах возникновения возгорания, площади пожара и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Атака РФ на Киев — последние новости
Напомним, в Киеве 30 сентября ввели экстренные отключения света. Поэтому привычные почасовые графики пока не действуют.
Также из-за экстренных отключений света в Киеве временно не курсирует наземный электротранспорт в Шевченковском и Голосеевском районах столицы.
К слову, в Киеве в результате российской атаки произошли пожары и разрушения в четырех районах города. Последствия атаки фиксируют в Киевской области.