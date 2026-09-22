РФ атакует Киев: первые детали от властей о последствиях (обновлено)

Киев / © Associated Press

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Днем 22 сентября в Киеве раздаются мощные взрывы. Российская армия атакует столицу беспилотниками.

Что известно об атаке и последствиях взрывов — в материале ТСН.ua.

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С полуночи в Киеве уже несколько раз звучали сирены — и ночью, и в течение утра. Новая воздушная тревога желтого уровня началась в 13:02. Воздушные силы предупредили о реактивных БпЛА над городом. Заметим, что дроны фиксируют и на территории Киевской области. Некоторые держат курс на Киев.

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Первые взрывы произошли в 13:07. Снова было громко около 13:30. Местные власти сообщили о работе сил ПВО.

«В Киеве снова работает ПВО. Находитесь в безопасных местах», — сообщил мэр Виталий Кличко.

Атака на Киев

Позже городской голова сообщил, что в Дарницком районе обломки БпЛА упали на территорию парковки.

Движение Kyiv City Express остановлено

Из-за повышенной воздушной угрозы для столицы по указанию мониторинговой группы «УЗ» движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановлено.

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«Просим быть осмотрительными во время остановок безопасности. Находитесь в 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях. Движение по кольцу возобновим после завершения воздушной угрозы», — отметили в пресс-службе Киевской кольцевой электрички.

Напомним, ночью россияне также атаковали Киев. По данным властей, в результате падения обломков сбитых целей в Голосеевском районе загорелся склад. Несколько местных жителей получили травмы. Обошлось без погибших.

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