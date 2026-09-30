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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

У Києві спалахнула пожежа на кіностудії Довженка: що відомо

У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа на території кіностудії імені Довженка.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дим

Дим / © tsn.ua

У Києві сталася пожежа на території кіностудії імені Довженка ввечері 30 вересня. На місце події вирушили рятувальники, щоб приборкати вогонь.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Пожежа на кіностудії Довженка у Києві — що відомо

За попередніми даними міської влади, в одному з павільйонів кіностудії загорілися акумулятори. На місце одразу виїхали рятувальники, щоб загасити вогонь.

Інформація щодо причин виникнення займання, площі пожежі та можливих постраждалих наразі уточнюється.

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Нагадаємо, у Києві 30 вересня запровадили екстрені відключення світла. Через це звичні погодинні графіки наразі не діють.

Також через екстрені відключення світла у Києві тимчасово не курсує наземний електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

До слова, у Києві внаслідок російської атаки сталися пожежі й руйнування у чотирьох районах міста. Також наслідки атаки фіксують в Київській області.

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