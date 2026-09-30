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У Києві спалахнула пожежа на кіностудії Довженка: що відомо
У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа на території кіностудії імені Довженка.
У Києві сталася пожежа на території кіностудії імені Довженка ввечері 30 вересня. На місце події вирушили рятувальники, щоб приборкати вогонь.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).
Пожежа на кіностудії Довженка у Києві — що відомо
За попередніми даними міської влади, в одному з павільйонів кіностудії загорілися акумулятори. На місце одразу виїхали рятувальники, щоб загасити вогонь.
Інформація щодо причин виникнення займання, площі пожежі та можливих постраждалих наразі уточнюється.
Атака РФ на Київ — останні новини
Нагадаємо, у Києві 30 вересня запровадили екстрені відключення світла. Через це звичні погодинні графіки наразі не діють.
Також через екстрені відключення світла у Києві тимчасово не курсує наземний електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах столиці.
До слова, у Києві внаслідок російської атаки сталися пожежі й руйнування у чотирьох районах міста. Також наслідки атаки фіксують в Київській області.