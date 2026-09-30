Уламки дрона впали біля посольства у Києві, Фото: ілюстративне / © ДСНС

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Під час російської атаки на Київ стало відомо, що влучання дрона могло відбутися поблизу одного з посольств. За попередніми даними, подія сталася у Шевченківському районі. На місце інциденту негайно вирушили фахівці екстрених служб.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

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У Києві уламки дрона впали біля одного з посольств

У Києві продовжується ворожа атака безпілотниками. Станом на 10:55 ранку у кількох районах столиці очевидці повідомляють про сильні вибухи. Зокрема, у Печерському районі.

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На території одного з представництв західних держав зафіксували падіння уламків.

«За попередньою інформацією, в Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. Екстрені служби прямують на місце», — написав міський голова.

Також Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі фіксують влучання в складську будівлю, там розгорається вантажівка. Рятувальники прямують на місце.

Пізніше у КМВА повідомили, що у Соломʼянському районі є одна загибла людина, а також одна постраждала внаслідок російської атаки. Загиблим виявився працівник «Київтеплоенерго». Він був водієм автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації.

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Атака на Київ та область 30 вересня: головне

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні, із застосуванням протикорабельних ракет «Циркон» та «Онікс», балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, а також 188 ударних БпЛА різних типів. Основним напрямком удару була Київщина. Сили ППО знищили або подавили 160 повітряних цілей, однак влучання зафіксували на 18 локаціях.

У Києві внаслідок влучань та падіння уламків виникли руйнування і пожежі у чотирьох районах: Святошинському, Подільському, Голосіївському та Солом’янському. Зазнали пошкоджень приватні житлові будинки, нежитлова й складська будівлі, гаражі та інші об’єкти. У столиці загинуло двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень.

Через пожежі в місті погіршилася якість повітря. Мешканцям радять зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

На Київщині під ударом опинилися Вишгородський, Бучанський та Обухівський райони, де пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки, складські приміщення та автомобілі. У Вишгороді внаслідок вщент зруйнованого будинку загинув 14-річний хлопчик із родини переселенців із Сумщини. Його батьків госпіталізували з пораненнями, а сестрі надали допомогу через гостру реакцію на стрес.

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У ніч проти 30 вересня Київська область зазнала чергової масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування та пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури, торговельних закладів, складів і транспортних засобів у кількох районах області.

У Вишгороді російський удар вщент зруйнував приватний будинок. Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей: чоловіка з осколковими пораненнями голови, жінку з травмою ноги та дитину з гострою реакцією на стрес. Під уламками будівлі виявили тіло ще однієї дитини. У Вишгородському районі також виникли пожежі в житлових будинках і гаражах, пошкоджено скління споруд.

У Бучанському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали три приватні будинки, 11 автомобілів і два складські приміщення, спалахнула пожежа. Крім того, наслідки ворожої атаки зафіксували на об’єктах інфраструктури Бучанського, Вишгородського та Обухівського районів.

В Обухівському районі росіяни атакували супермаркет, унаслідок чого виникла пожежа. На місце події направили бригади екстреної медичної допомоги через загрозу наявності потерпілих.

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