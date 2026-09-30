«Зачиніть вікна»: у ДСНС звернулись з терміновим попередженням до українців після обстрілу Києва

Київ накрив густий туман — що кажуть у ДСНС / © ТСН

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У Києві після російських обстрілів утворився густий туман. Таке явище пов’язане з наслідками попередніх атак та погодними умовами.

Про це повідомила ДСНС України.

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За даними рятувальників, залишки диму й сажі після обстрілів піднялися у верхні шари атмосфери. Водночас антициклон сприяє тому, що забруднене повітря затримується біля поверхні землі.

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«Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце — усе поступово розійдеться», — зазначили в ДСНС.

Жителям столиці наразі радять не відчиняти вікна та утриматися від провітрювання помешкань. Особливо це стосується Подолу, Лук’янівки, Шевченківського району та Борщагівки. За можливості варто користуватися очищувачами повітря або зробити вологе прибирання.

Через погіршення видимості водіїв закликають вмикати протитуманні фари та дотримуватися безпечної дистанції на дорогах.

Раніше в окремих районах Києва зафіксували погіршення якості повітря після нічної атаки РФ. Підвищені показники демонстрували деякі станції моніторингу SaveEcoBot, зокрема поблизу районів, де після ударів виникли пожежі.

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Київ затягнув туман / © ТСН

Київ затягнув туман / © ТСН

Атака на Київ 30 вересня — що відомо

У ніч проти 30 вересня російські війська атакували Київ. Станом на ранок відомо про двох загиблих і п’ятьох постраждалих у столиці внаслідок ракетно-дронової атаки РФ. Пожежі та руйнування зафіксували у Святошинському, Подільському, Голосіївському та Солом’янському районах столиці.

Зранку 30 вересня Росія продовжує масовано атакувати центральні та західні регіони України. Близько 7:00 вибухи пролунали у Києві, Луцьку та Рівному. За інформацією моніторингових каналів, для ударів окупанти, ймовірно, застосувують нові реактивні дрони «Герань».

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