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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві після атаки РФ врятували 15 людей: четверо постраждали (фото)

У ніч проти 22 вересня російська атака пошкодила житлову п’ятиповерхівку в Дніпровському районі Києва, рятувальники врятували 15 людей, ще четверо постраждали.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

У Києві внаслідок російської атаки вночі 22 вересня постраждали четверо людей, ще 15 мешканців рятувальники врятували.

Про це повідомили у ДСНС.

У Києві після атаки РФ врятували 15 людей: четверо постраждали (фото) (6 фото)

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© ДСНС

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© ДСНС

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© ДСНС

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© ДСНС

У Дніпровському районі внаслідок влучання у житлову п’ятиповерхівку виникла пожежа у підвальному приміщенні.

Також зафіксовано руйнування на першому поверсі та пошкодження фасаду будинку.

Пожежу рятувальники ліквідували.

Із будинку врятували 15 людей. Четверо мешканців постраждали, трьох із них госпіталізували.

У Дарницькому районі на території приватного житлового будинку внаслідок атаки загорілося дерево.

За даними ДСНС, загиблих немає.

Нагадаємо, що раніше РФ одночасно вдарила по трьох містах Дніпропетровщини: у Дніпрі є поранені

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