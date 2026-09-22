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У Києві після атаки РФ врятували 15 людей: четверо постраждали (фото)
У ніч проти 22 вересня російська атака пошкодила житлову п’ятиповерхівку в Дніпровському районі Києва, рятувальники врятували 15 людей, ще четверо постраждали.
У Києві внаслідок російської атаки вночі 22 вересня постраждали четверо людей, ще 15 мешканців рятувальники врятували.
Про це повідомили у ДСНС.
У Києві після атаки РФ врятували 15 людей: четверо постраждали (фото) (6 фото)
У Дніпровському районі внаслідок влучання у житлову п’ятиповерхівку виникла пожежа у підвальному приміщенні.
Також зафіксовано руйнування на першому поверсі та пошкодження фасаду будинку.
Пожежу рятувальники ліквідували.
Із будинку врятували 15 людей. Четверо мешканців постраждали, трьох із них госпіталізували.
У Дарницькому районі на території приватного житлового будинку внаслідок атаки загорілося дерево.
За даними ДСНС, загиблих немає.
Нагадаємо, що раніше РФ одночасно вдарила по трьох містах Дніпропетровщини: у Дніпрі є поранені