Атака на Київ / © ДСНС

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У Києві внаслідок російської атаки вночі 22 вересня постраждали четверо людей, ще 15 мешканців рятувальники врятували.

Про це повідомили у ДСНС.

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У Києві після атаки РФ врятували 15 людей: четверо постраждали (фото) (6 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

У Дніпровському районі внаслідок влучання у житлову п’ятиповерхівку виникла пожежа у підвальному приміщенні.

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Також зафіксовано руйнування на першому поверсі та пошкодження фасаду будинку.

Пожежу рятувальники ліквідували.

Із будинку врятували 15 людей. Четверо мешканців постраждали, трьох із них госпіталізували.

У Дарницькому районі на території приватного житлового будинку внаслідок атаки загорілося дерево.

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За даними ДСНС, загиблих немає.

Нагадаємо, що раніше РФ одночасно вдарила по трьох містах Дніпропетровщини: у Дніпрі є поранені

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