Лук’янівка Фото ілюстративне

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На вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі Києва встановили два нові зупинкові павільйони зі скляними стінками та дахами. Їхня поява викликала активне обговорення в соцмережах, оскільки конструкції розташовані неподалік зруйнованого заводу «Артем» та інших об’єктів, які зазнали пошкоджень через російські атаки.

Про це повідомляє «Главком».

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Станом на 18 вересня павільйони вже повністю встановили. Водночас дорожнє та тротуарне покриття поруч залишається пошкодженим і невідновленим.

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Зупинки зі скла поставили на Лук’янівці / © Главком

Кияни обговорюють нові зупинки

Фотографії нових конструкцій викликали критику в соцмережах. Київський блогер Олександр Барабошко звернув увагу на доцільність встановлення скляних павільйонів у районі, який регулярно зазнає російських ударів.

У коментарях під дописом користувачі також висловлювали невдоволення.

Зокрема, користувачка Mariya Kulyк назвала ситуацію «повним трешем» та звернула увагу на те, що, на її думку, така конструкція може становити небезпеку.

Інша киянка, Світлана Кушнір, розкритикувала практичність скляних павільйонів. Вона зазначила, що такі конструкції, на її думку, не виконують належним чином навіть базову функцію захисту пасажирів від сонця.

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Критикують нові зупинки й місцеві жителі та урбаністи. Одне з головних питань, яке вони порушують, — доцільність використання скляних конструкцій у районі, де неодноразово фіксувалися наслідки російських атак.

Що відомо про скляні павільйони

Питання безпеки таких зупинок уже виникало раніше. Після масованої атаки 24 травня у Києві були пошкоджені три аналогічні зупинки на вулиці Юрія Іллєнка, неподалік станції метро «Лук’янівська».

Ще 2023 року «Київпастранс» закуповував 30 сучасних зупинкових павільйонів зі скляними стінками та дахами. Тоді рішення також критикували через безпекову ситуацію.

У «Київпастрансі» пояснювали, що павільйони виготовляють зі спеціального скла. У разі пошкодження воно має розсипатися на дрібні фрагменти за принципом автомобільного скла. Також у підприємстві посилалися на кращу оглядовість для пасажирів.

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Водночас зупинковий павільйон не є укриттям. Під час повітряної тривоги пасажирам необхідно прямувати до найближчої захисної споруди.

Наразі нові скляні зупинки вже встановлені на Глибочицькій, тоді як прилегла ділянка дороги та тротуару залишається пошкодженою.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що поряд зі станцією метро Лук’янівка сталася масштабна пожежа.

Також у столиці біля метро «Лук’янівка» позносили кіоски. Київську станцію метро вдень звільняли від кіосків. Під демонтаж потрапили усі МАФи, розташовані в 20-метровій зоні біля метро.

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