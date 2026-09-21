На изуродованной российскими ударами Лукьяновке установили стеклянные остановки — реакция киевлян (фото)

Лукьяновка Фото иллюстративное

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На улице Глубочицкой в Шевченковском районе Киева установили два новых остановочных павильона со стеклянными стенками и крышами. Их появление вызвало активное обсуждение в соцсетях, поскольку конструкции расположены неподалеку от разрушенного завода «Артем» и других объектов, которые получили повреждения из-за российских атак.

Об этом сообщает «Главком».

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По состоянию на 18 сентября павильоны уже полностью установили. В то же время, дорожное и тротуарное покрытие рядом остается поврежденным и невосстановленным.

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Остановки со стекла поставили на Лукьяновке / © Главком

Киевляне обсуждают новые остановки

Фотографии новых конструкций вызвали критику в соцсетях. Киевский блогер Александр Барабошко обратил внимание на целесообразность установки стеклянных павильонов в районе, который регулярно терпит российские удары.

В комментариях под сообщением пользователи также выражали недовольство.

В частности, пользовательница Mariya Kulyк назвала ситуацию «полным трэшем» и обратила внимание на то, что, по ее мнению, такая конструкция может представлять опасность.

Другая киевлянка, Светлана Кушнир, раскритиковала практичность стеклянных павильонов. Она отметила, что такие конструкции, по ее мнению, не выполняют должным образом даже основную функцию защиты пассажиров от солнца.

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Критикуют новые остановки и местные жители и урбанисты. Один из главных вопросов, которые они поднимают, — целесообразность использования стеклянных конструкций в районе, где неоднократно фиксировались последствия российских атак.

Что известно о стеклянных павильонах

Вопросы безопасности таких остановок уже возникали раньше. После массированной атаки 24 мая в Киеве были повреждены три аналогичных остановки на улице Юрия Ильенко, недалеко от станции метро «Лукьяновская».

Еще в 2023 году «Киевпасстранс» закупал 30 современных остановочных павильонов со стеклянными стенками и крышами. Тогда решение также критиковали из-за ситуации безопасности.

В «Киевпасстрансе» объясняли, что павильоны изготавливают из специального стекла. При повреждении оно должно рассыпаться на мелкие фрагменты по принципу автомобильного стекла. Также в предприятии ссылались на лучшую обзорность для пассажиров.

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В то же время остановочный павильон не является укрытием. Во время воздушной тревоги пассажирам необходимо направляться в ближайшее защитное сооружение.

Теперь новые стеклянные остановки уже установлены на Глубочицкой, тогда как близлежащий участок дороги и тротуара остается поврежденным.

Напомним, ранее речь шла о том, что рядом со станцией метро Лукьяновка произошел масштабный пожар.

Также в столице возле метро «Лукьяновка» снесли киоски. Киевскую станцию метро днем освобождали от киосков. Под демонтаж попали все МАФы, расположенные в 20-метровой зоне возле метро.

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