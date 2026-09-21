Не только по ТЭС: энергоэксперт предупредил о новых целях России перед зимой

Энергетика Украины / © Associated Press

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Россия в будущий отопительный сезон может атаковать не только большие теплоэлектростанции, но и котельные.

Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в выпуске «Энергобуднов».

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«Разведка сейчас говорит, и это уже широкий круг об этом знает, „москали“ в плане целей выставляют не только ТЭС, они выставляют и котельные как цели», — сказал Харченко.

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Эксперт отметил, что поэтому ситуация зимой в значительной степени будет зависеть от работы противовоздушной обороны и того, насколько хорошо удалось защитить конкретные объекты.

«Поэтому, ну очень сильно будет зависеть по факту от работы, в том числе и ПВО, от работы каждого конкретного защищенного объекта, насколько он там реально успели защитить из существующих», — пояснил он.

В Киеве тысячи домов могут остаться без резервного теплоснабжения

Отдельно Харченко обратил внимание на проблему резервирования тепловых мощностей в столице. По его оценке, от 2200 до 3000 киевских домов остаются без резервного тепла.

В то же время он считает, что Киев подготовился к зиме лучше благодаря собственным финансовым ресурсам и работе над резервной генерацией. По его словам, в столице может работать около 180-185 МВт мощностей для критической инфраструктуры при необходимости в 173-175 МВт.

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Однако проблема остается с резервированием отдельных тепловых объектов. В частности, Харченко привел пример Дарницкой ТЭЦ. Сама станция, по его словам, готова работать, а также имеет дополнительную защиту и когенерацию, однако альтернативные пути теплоснабжения для примерно 100 домов к зиме могут не успеть создать.

Россия уже била по новой генерации

Харченко также привел пример атаки на газовую генерацию в Сумской области. По его словам, в течение двух дней дронами было уничтожено 36 МВт газовой генерации — это, как он отметил, около четверти генерации региона.

Именно поэтому, по мнению эксперта, вопрос защиты энергетических объектов становится одним из ключевых перед зимой.

В то же время он подчеркнул, что полностью продублировать за несколько месяцев строившиеся десятилетиями крупные энергетические объекты невозможно.

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«Невозможно, что строили 60 лет, за 6 месяцев дублировать. Ну, просто это реально невозможно», — сказал Харченко.

Напомним, ситуация с отоплением на левом берегу Киева зимой 2026 года может быть лучше, чем в прошлом. Так считает заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

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