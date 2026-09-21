Не лише по ТЕС: енергоексперт попередив про нові цілі Росії перед зимою

Енергетика України / © Associated Press

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Росія під час майбутнього опалювального сезону може атакувати не лише великі теплоелектростанції, а й котельні.

Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у випуску «Енергобуднів».

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«Розвідка зараз каже, і це вже широке коло про це знає, москалі в плані цілей виставляють не тільки ТЕС, не тільки ТЕС, вони виставляють і котельні як цілі», — сказав Харченко.

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Експерт зазначив, що через це ситуація взимку значною мірою залежатиме від роботи протиповітряної оборони та того, наскільки добре вдалося захистити конкретні об’єкти.

«Тому, ну, дуже сильно буде залежати по факту від роботи, в тому числі і ППО, від роботи в тому числі кожного конкретного захищеного об’єкту, наскільки він там реально встигли захистити з існуючих», — пояснив він.

У Києві тисячі будинків можуть залишитися без резервного теплопостачання

Окремо Харченко звернув увагу на проблему резервування теплових потужностей у столиці. За його оцінкою, від 2200 до 3000 київських будинків не матимуть резервування по теплу.

«Від 2200 до 3000 будинків в Києві резервування по теплу не матимуть», — сказав експерт.

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Водночас він вважає, що загалом Київ підготувався до зими краще завдяки власним фінансовим ресурсам та роботі над резервною генерацією. За його словами, у столиці може працювати близько 180–185 МВт потужностей для критичної інфраструктури за потреби у 173–175 МВт.

Однак проблема залишається з резервуванням окремих теплових об’єктів. Зокрема, Харченко навів приклад Дарницької ТЕЦ. Сама станція, за його словами, готова працювати, а також має додатковий захист і когенерацію, однак альтернативні шляхи теплопостачання для приблизно 100 будинків до зими можуть не встигнути створити.

Росія вже била по новій генерації

Харченко також навів приклад атаки на газову генерацію в Сумській області. За його словами, протягом двох днів дронами було знищено 36 МВт газової генерації — це, як він зазначив, близько чверті генерації регіону.

Саме тому, на думку експерта, питання захисту енергетичних об’єктів стає одним із ключових перед зимою.

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Водночас він наголосив, що повністю продублювати за кілька місяців великі енергетичні об’єкти, які будувалися десятиліттями, неможливо.

«Неможливо те, що будували 60 років, за 6 місяців дублювати. Ну просто це реально неможливо», — сказав Харченко.

Нагадаємо, ситуація з опаленням на лівому березі Києва взимку 2026 року може бути кращою, ніж торік. Так вважає заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

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