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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Реактивний дрон летить на Київ: небезпеку оголосили і в низці областей

У ніч проти 22 вересня реактивний безпілотник рухається у напрямку Мінського масиву в Києві, тоді як повітряна небезпека охопила одразу кілька регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Pexels

У ніч проти 22 вересня в Києві виникла дронова небезпека через рух реактивного безпілотника у напрямку столиці.

За даними моніторингових каналів, близько 00:50 один реактивний БпЛА типу "Герань" рухався у напрямку Мінського масиву Києва.

На той момент повітряна небезпека була оголошена також у Київській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській та Сумській областях.

Крім того, небезпеку фіксували у частині Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.

Жителів Києва та областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Інформація про подальший рух повітряної цілі уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Києві дрон поцілив у воду просто перед людьми на байдарці: момент атаки потрапив на відео

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