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- Київ
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Реактивний дрон летить на Київ: небезпеку оголосили і в низці областей
У ніч проти 22 вересня реактивний безпілотник рухається у напрямку Мінського масиву в Києві, тоді як повітряна небезпека охопила одразу кілька регіонів України.
У ніч проти 22 вересня в Києві виникла дронова небезпека через рух реактивного безпілотника у напрямку столиці.
За даними моніторингових каналів, близько 00:50 один реактивний БпЛА типу "Герань" рухався у напрямку Мінського масиву Києва.
На той момент повітряна небезпека була оголошена також у Київській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській та Сумській областях.
Крім того, небезпеку фіксували у частині Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.
Жителів Києва та областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою.
Інформація про подальший рух повітряної цілі уточнюється.
Нагадаємо, що раніше у Києві дрон поцілив у воду просто перед людьми на байдарці: момент атаки потрапив на відео