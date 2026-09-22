В Киеве после атаки РФ спасли 15 человек: четверо пострадали (фото)

Атака на Киев

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В Киеве в результате российской атаки ночью 22 сентября пострадали четыре человека, еще 15 жителей спасатели спасли.

Об этом сообщили в ГСЧС .

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В Днепровском районе в результате попадания в жилую пятиэтажку возник пожар в подвальном помещении.

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Также зафиксировано разрушение на первом этаже и повреждение фасада дома.

Пожар спасатели ликвидировали.

Из дома спасли 15 человек. Четверо жителей пострадали, трое из них были госпитализированы.

В Дарницком районе на территории частного жилого дома в результате атаки загорелось дерево.

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По данным ГСЧС, погибших нет.

Напомним, что ранее РФ одновременно ударила по трем городам Днепропетровщины: в Днепре есть раненые.

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