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Реактивный дрон летит на Киев: опасность объявили и в ряде областей
В ночь на 22 сентября реактивный беспилотник двигается в направлении Минского массива в Киеве, тогда как воздушная опасность охватила сразу несколько регионов Украины.
В ночь на 22 сентября в Киеве возникла дроновая опасность из-за движения реактивного беспилотника в направлении столицы.
По данным мониторинговых каналов , около 00:50 один реактивный БпЛА типа "Герань" двигался в направлении Минского массива Киева.
В тот момент воздушная опасность была объявлена также в Киевской, Житомирской, Ровенской, Черниговской и Сумской областях.
Кроме того, опасность была фиксирована в части Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.
Жителей Киева и областей, где объявлена воздушная тревога, призывают находиться в укрытиях к официальному отбою.
Информация о дальнейшем движении воздушной цели уточняется.
Напомним, что ранее в Киеве дрон попал в воду прямо перед людьми на байдарке: момент атаки попал на видео