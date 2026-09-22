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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Реактивный дрон летит на Киев: опасность объявили и в ряде областей

В ночь на 22 сентября реактивный беспилотник двигается в направлении Минского массива в Киеве, тогда как воздушная опасность охватила сразу несколько регионов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Pexels

В ночь на 22 сентября в Киеве возникла дроновая опасность из-за движения реактивного беспилотника в направлении столицы.

По данным мониторинговых каналов , около 00:50 один реактивный БпЛА типа "Герань" двигался в направлении Минского массива Киева.

В тот момент воздушная опасность была объявлена также в Киевской, Житомирской, Ровенской, Черниговской и Сумской областях.

Кроме того, опасность была фиксирована в части Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

Жителей Киева и областей, где объявлена воздушная тревога, призывают находиться в укрытиях к официальному отбою.

Информация о дальнейшем движении воздушной цели уточняется.

Напомним, что ранее в Киеве дрон попал в воду прямо перед людьми на байдарке: момент атаки попал на видео

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