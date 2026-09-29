У Києві після атаки РФ помітили уламки на одному з мостів: що відомо

Піденний міст / © УНІАН

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Увечері 29 вересня в Києві під час повітряної атаки уламки, попередньо, впали на Південний міст.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та очевидці.

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Атака РФ на Київ 29 вересня — що відомо

За повідомленнями з соціальних мереж, у районі мостового переходу було видно наслідки падіння уламків після роботи сил протиповітряної оборони.

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Офіційна інформація від Київської міської військової адміністрації (КМВА) та профільних служб щодо можливих руйнувань, масштабів пошкоджень інфраструктури чи наявності постраждалих наразі уточнюється.

Атака РФ на Київ 29 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Київ 29 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Київ 29 вересня / © соцмережі

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Подільському районі Києва після російської атаки ввечері 29 вересня спалахнула пожежа на території нежитлової забудови.

Також ще вранці 29 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. Внаслідок удару зафіксовано влучання і падіння уламків у двох районах столиці.

Також у ніч проти 29 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами з Курська. Тоді у столиці пролунала серія вибухів.

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