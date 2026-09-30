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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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"Бабине літо" відступає: погода в Києві погіршиться — синоптики попередили про похолодання

Столицю та Київську область наприкінці вересня очікує комфортна суха погода.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та столичному регіоні 30 вересня

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та столичному регіоні 30 вересня / © pexels.com

У середу та четвер, 30 вересня та 1 жовтня, на Київщині та в столиці утримуватиметься суха й помірно тепла погода.

За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 30 вересня буде хмарно із проясненнями та без опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по область вдень становитиме від +15 до +20 градусів тепла, у столиці очікується до +16…+18 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik прогнозують 30 вересня у Києві ясну погоду вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +16 до +18 градусів тепла.

Погода у Києві 30 вересня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 30 вересня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

У четвер, 1 жовтня, небо у столиці буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +8 градусів тепла вночі до +18 градусів вдень.

Погода у Києві 1 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 1 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 30 вересня.

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