Дві півтонні боєголовки під під'їздом: як у Києві рятували житловий квартал після ракетного удару

Чудо в Києві: дві нездетоновані боєголовки балістичних ракет впали впритул до будинків / © Поліція Києва

Реклама

Поблизу житлових будинків у Солом’янському районі Києва вибухотехніки знешкодили нездетоновані бойові частини двох балістичних ракет.

Про це передає поліція столиці.

Реклама

Частини ракет упали просто впритул житлових багатоповерхівок під час нічної ворожої атаки.

Реклама

Вага кожного бойового заряду — близько пів тонни. На щастя, вони не здетонували.

Поліцейські вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан. Надалі, за допомогою спеціальної техніки, спільно із рятувальниками, ці фрагменти будуть вивезені для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні.

Поліція закликає громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про знахідку за телефонами 102 або 101.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами з Курська: у столиці пролунала серія вибухів. За словами президента Зеленського, під час нічної атаки російські війська били по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Реклама

Вранці після балістику Київ знову атакували ворожі дрони.

Раніше ми писали про те, що 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Новини партнерів