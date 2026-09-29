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- Київ
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Дві півтонні боєголовки під під'їздом: як у Києві рятували житловий квартал після ракетного удару
За крок від трагедії: під час нічного обстрілу Києва впритул до житлових будинків впали бойові частини двох балістичних ракет.
Поблизу житлових будинків у Солом’янському районі Києва вибухотехніки знешкодили нездетоновані бойові частини двох балістичних ракет.
Про це передає поліція столиці.
Частини ракет упали просто впритул житлових багатоповерхівок під час нічної ворожої атаки.
Вага кожного бойового заряду — близько пів тонни. На щастя, вони не здетонували.
Поліцейські вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан. Надалі, за допомогою спеціальної техніки, спільно із рятувальниками, ці фрагменти будуть вивезені для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні.
Поліція закликає громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про знахідку за телефонами 102 або 101.
Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами з Курська: у столиці пролунала серія вибухів. За словами президента Зеленського, під час нічної атаки російські війська били по цивільній та енергетичній інфраструктурі.
Вранці після балістику Київ знову атакували ворожі дрони.
Раніше ми писали про те, що 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.