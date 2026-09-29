У Києві можливі збої з оплатою проїзду: що потрібно зробити до 22:00

Оплата метро / © УНІАН

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Увечері 29 вересня та вранці 30 вересня в Києві можливі збої в роботі цифрових сервісів, зокрема в оплаті проїзду. Це пов’язано з ремонтними роботами після російських атак на інфраструктуру.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

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Технічні роботи з оплати проїзду — що відомо

Як зазначають у міській адміністрації, технічні заходи є вимушеним кроком через постійне вогневе ураження.

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«Через постійні атаки ворога на дата-центри технічні роботи розпочнуть сьогодні о 22:00 і продовжать орієнтовно в першій половині завтрашнього дня, 30 вересня», — заявили в КМДА.

У цей час окремі способи електронної оплати можуть працювати із затримками або тимчасово не зчитуватися.

Як оплачувати проїзд пасажирам

У КМДА закликають мешканців та гостей столиці врахувати можливі труднощі та за можливості надавати перевагу розрахунку банківською карткою.

«Якщо ви не маєте можливості оплатити проїзд банківською карткою, рекомендуємо завчасно придбати необхідну кількість поїздок до 22:00 сьогодні», — попередили в адміністрації.

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У відомстві також уточнили правила використання квитків у період збоїв:

Поїздки, придбані до 22:00 29 вересня , можна буде вільно валідувати в транспорті протягом всього періоду робіт.

Поїздки, придбані під час проведення робіт, тимчасово не валідуватимуться, однак вони збережуться на рахунках і стануть доступними одразу після відновлення системи.

У КМДА підкреслили, що ці проблеми тимчасові, перепросили за незручності та запевнили, що фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи систем.

Громадський транспорт у Києві — останні новини

Нагадаємо, у другій половині дня 29 вересня у роботі мобільного застосунку «Київ Цифровий» та на порталі послуг Києва стався масштабний збій, внаслідок чого деякі послуги тимчасово недоступні.

Раніше ми писали, після запровадження нових тарифів на громадський транспорт у Києві у містян виникли проблеми з поверненням коштів. Від 15 липня вартість поїздки зросла від 8 до 30 гривень.

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Втім, 15 вересня частина користувачів побачила на картках нульовий баланс замість очікуваного повернення коштів. У команді «Києва Цифрового» заявили, що причиною стала технічна несправність.

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