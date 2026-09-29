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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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68
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Масштабний збій у застосунку «Київ Цифровий»: що сталося та які послуги не працюють

Наразі виникли тимчасові труднощі з авторизацією та цифровим підписом у застосунку «Київ Цифровий» та на порталі послуг Києва.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Застосунок "Київ Цифровий"

Застосунок «Київ Цифровий»

У другій половині 29 вересня у роботі мобільного застосунку «Київ Цифровий» та на порталі послуг Києва стався масштабний збій, внаслідок чого деякі послуги тимчасово недоступні.

Про це повідомляє пресслужба застосунку «Київ Цифровий».

У компанії зауважили, що наразі виникли тимчасові труднощі з авторизацією та цифровим підписом.

«У зв’язку з масштабним технічним збоєм у роботі державних інформаційних систем можуть виникати труднощі з авторизацією та використанням цифрового підпису на Порталі послуг Києва та в мобільному застосунку Київ Цифровий», — йдеться у заяві.

Там наголосили, що проблема тимчасова і скоро всі послуги відновлять.

Скандал зі зникненням грошей киян з транспортних карток — що відомо

Нагадаємо, після запровадження нових тарифів на громадський транспорт у Києві у містян виникли проблеми з поверненням коштів. Від 15 липня вартість поїздки зросла від 8 до 30 гривень. Водночас до 14 вересня кияни ще могли використовувати поїздки, придбані за старим тарифом — 6,5 гривні. Невикористані поїздки мали автоматично конвертуватися у кошти на «Гаманці» транспортної картки.

Втім, 15 вересня частина користувачів побачила на картках нульовий баланс замість очікуваного повернення коштів. У команді «Київ Цифрового» заявили, що причиною стала технічна несправність, і пообіцяли повернути гроші користувачам поступово до кінця тижня.

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