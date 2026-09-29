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- Київ
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Людей попередили про нову небезпеку після атаки на Київ та область: які міста зачепило
Фахівці застерігають мешканців Київщини про небезпеку для дихальної системи.
Після чергової атаки на Київ та область 29 вересня екологи зафіксували тимчасове погіршення повітря. Основною загрозою став дрібнодисперсний пил, який найбільше впливає на здоров’я дітей та літніх людей.
Про це повідомила Київська ОВА.
У Броварах та Обухові зафіксовано тимчасове погіршення показників якості повітря.
Як свідчать дані моніторингових постів, головним чинником забруднення став дрібнодисперсний пил. Його тривалий вплив здатний спричиняти проблеми з диханням у малечі, людей похилого віку, а також тих, хто має підвищену чутливість до подразнень.
Водночас у решті контрольованих населених пунктів Київщини жодних перевищень гранично допустимих концентрацій хімічних чи біологічних сполук у повітрі не виявлено.
Радіаційний фон (рівень гамма-випромінювання) на території області залишається в межах норми.
Атака на Київ та область 29 вересня — що відомо
Нагадаємо, через нічну атаку російських дронів на Київщину у Бучанському районі загорівся приватний будинок та сусідня покрівля. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м і врятували двох людей.
Зранку 29 вересня росіяни вдарили дронами по Києву: у Голосіївському районі уламки впали на дах 5-поверхівки та сталося влучання у 6-поверховий будинок, де постраждала людина. У Солом’янському районі пошкоджено два приватні будинки.