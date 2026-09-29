Росія атакує Київ балістикою: у столиці пролунала серія вибухів

Київ під атакою балістики / © Getty Images

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Російські загарбники в ніч проти 29 вересня атакували Київ балістичними ракетами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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Військові заявили, що російські війська здійснюють пуски балістичних ракет із Курської області.

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Водночас моніторингові канали повідомляють, що для атаки на столицю можуть застосовуватися ракети «Циркон».

Місцеві жителі повідомляють про численні потужні вибухи у Києві.

Раніше повідомлялося, що у Києві зросла кількість жертв російського обстрілу. Під час розбирання завалів у Шевченківському районі рятувальники дістали тіло ще одного загиблого.

Ми раніше інформували, що 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

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