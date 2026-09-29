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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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929
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Росія атакує Київ балістикою: у столиці пролунала серія вибухів

Ворог атакує столицю балістиними ракетами з Курська.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Київ під атакою балістики

Київ під атакою балістики / © Getty Images

Російські загарбники в ніч проти 29 вересня атакували Київ балістичними ракетами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові заявили, що російські війська здійснюють пуски балістичних ракет із Курської області.

Водночас моніторингові канали повідомляють, що для атаки на столицю можуть застосовуватися ракети «Циркон».

Місцеві жителі повідомляють про численні потужні вибухи у Києві.

Раніше повідомлялося, що у Києві зросла кількість жертв російського обстрілу. Під час розбирання завалів у Шевченківському районі рятувальники дістали тіло ще одного загиблого.

Ми раніше інформували, що 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

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