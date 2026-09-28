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- Київ
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Кривавий удар дронами по Київщині: руйнування у п’яти районах, є загиблі та поранені
Через ворожі удари протягом доби руйнувань зазнав 21 мирний об’єкт у п’яти районах Київщини.
Унаслідок чергової російської атаки дронами на Київську область загинули троє мирних жителів, ще восьмеролюдей отримали поранення. Ворог цілеспрямовано бив виключно по цивільних об’єктах у п’яти районах області.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
«Ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. За останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти», — зазначив посадовець.
На жаль, нові ворожі атаки призвели до трагічних наслідків: загинули троє мешканців регіону, а ще восьмеро осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Ткаченко висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Упродовж останньої доби руйнувань зазнав 21 мирний об’єкт у п’яти районах Київщини:
Броварський район: пошкоджено дві складські та дві адміністративні будівлі.
Бучанський район: постраждали приватне домоволодіння, місцевий ринок і шість автівок.
Фастівський район: зафіксовано пошкодження виробничого приміщення та шести транспортних засобів.
Бориспільський район: пошкоджено один транспортний засіб.
Білоцерківський район: руйнувань зазнали сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.
Профільні служби продовжують працювати на місцях інцидентів, фіксують наслідки ворожих ударів та ліквідовують їх.
Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня Київ зазнав атаки «Шахедів». Зафіксовано влучання в Оболонському (пошкоджено колонки АЗС, сталася пожежа), Шевченківському (офісна будівля) та Голосіївському (кафе біля АЗС) районах, а в Дарницькому — загоряння на відкритій території через уламки. Троє постраждалих у Подільському районі.