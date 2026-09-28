Кривавий удар дронами по Київщині: руйнування у п’яти районах, є загиблі та поранені

Атака дронами по Україні / © tsn.ua

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Унаслідок чергової російської атаки дронами на Київську область загинули троє мирних жителів, ще восьмеролюдей отримали поранення. Ворог цілеспрямовано бив виключно по цивільних об’єктах у п’яти районах області.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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«Ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. За останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти», — зазначив посадовець.

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На жаль, нові ворожі атаки призвели до трагічних наслідків: загинули троє мешканців регіону, а ще восьмеро осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Ткаченко висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Упродовж останньої доби руйнувань зазнав 21 мирний об’єкт у п’яти районах Київщини:

Броварський район: пошкоджено дві складські та дві адміністративні будівлі.

Бучанський район: постраждали приватне домоволодіння, місцевий ринок і шість автівок.

Фастівський район: зафіксовано пошкодження виробничого приміщення та шести транспортних засобів.

Бориспільський район: пошкоджено один транспортний засіб.

Білоцерківський район: руйнувань зазнали сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.

Профільні служби продовжують працювати на місцях інцидентів, фіксують наслідки ворожих ударів та ліквідовують їх.

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Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня Київ зазнав атаки «Шахедів». Зафіксовано влучання в Оболонському (пошкоджено колонки АЗС, сталася пожежа), Шевченківському (офісна будівля) та Голосіївському (кафе біля АЗС) районах, а в Дарницькому — загоряння на відкритій території через уламки. Троє постраждалих у Подільському районі.

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