РФ атакувала ринок "Столичний" на Київщині: є загиблі

Повітряна тривога / © ТСН

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У Софіївській Борщагівці Київської області внаслідок ворожої повітряної атаки зафіксували влучання на території ринку «Столичний». За попередньою інформацією, загинули двоє людей.

Про це повідомляє в. о. Борщагівського сільського голови, секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь.

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На місці працюють рятувальники та інші відповідні служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків атаки.

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За інформацією влади, повітряна тривога на момент повідомлення тривала. Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до відбою тривоги.

Також про влучання у ринок повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

«На жаль, сьогодні Київщина знову втратила людей через ворожу атаку. У Софіївській Борщагівці Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА загинули 2 людини, ще 3 постраждали. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата», — висловився він.

За словами Ткаченка, внаслідок атаки РФ, у Бориспільському районі, у Щасливому, пошкоджено легковий автомобіль. А у Білоцерківському районі пошкоджено зерносховище та багатоповерхівку.

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Нагадаємо, Росія ввечері 27 вересня вдарила по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків безпілотників відразу в трьох різних районах столиці.

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