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Пекельна ніч на Київщині: ворог вдарив по будинках і підприємству — палає пожежа (фото)
Нічний обстріл Київщини призвів до пожеж і руйнувань у Бориспільському, Броварському та Обухівському районах.
У ніч проти 25 вересня російські війська атакували три райони Київської області. Під ворожим вогнем опинилися підприємство, склад, житлові будинки та авто.
Про це повідомила ДСНС України.
У Бориспільському районі Київщини внаслідок влучання загорілося деревообробне підприємство. Наразі рятувальники спільно з місцевою та добровільною пожежними командами розбирають конструкції та проливають їх водою.
У Броварському районі пошкоджено складське приміщення.
На Обухівщині зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків і чотирьох легкових автомобілів.
На місцях працюють усі необхідні екстрені служби. За попередніми даними, люди не постраждали.
Нагадаємо, цієї ж ночі окупанти вдарили по Києву безпілотниками, внаслідок чого постраждала людина. Уламки збитого БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок, також дрон впав на нежитлову будівлю. Пошкоджено ще одну нежитлову будівлю.