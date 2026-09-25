Пожежа в Київській області внаслідок атаки 25 вересня / © ДСНС

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У ніч проти 25 вересня російські війська атакували три райони Київської області. Під ворожим вогнем опинилися підприємство, склад, житлові будинки та авто.

Про це повідомила ДСНС України.

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У Бориспільському районі Київщини внаслідок влучання загорілося деревообробне підприємство. Наразі рятувальники спільно з місцевою та добровільною пожежними командами розбирають конструкції та проливають їх водою.

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У Броварському районі пошкоджено складське приміщення.

На Обухівщині зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків і чотирьох легкових автомобілів.

На місцях працюють усі необхідні екстрені служби. За попередніми даними, люди не постраждали.

Пожежа в Київській області внаслідок атаки 25 вересня / © ДСНС

Пожежа в Київській області внаслідок атаки 25 вересня / © ДСНС

Пожежа в Київській області внаслідок атаки 25 вересня / © ДСНС

Пожежа в Київській області внаслідок атаки 25 вересня / © ДСНС

Нагадаємо, цієї ж ночі окупанти вдарили по Києву безпілотниками, внаслідок чого постраждала людина. Уламки збитого БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок, також дрон впав на нежитлову будівлю. Пошкоджено ще одну нежитлову будівлю.

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