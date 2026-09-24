У квартирі на Київщині прогримів вибух, житло охопив вогонь: що з мешканцями (фото)

Поліція / © Getty Images

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У Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області стався вибух у квартирі на п’ятому поверсі багатоповерхівки. Внаслідок події постраждав 38-річний чоловік.

Про це повідомила поліція Київщини 24 вересня.

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За попередніми даними правоохоронців, на балконі квартири працював інвертор, який раптово вибухнув. Після цього виникла пожежа.

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© www.youtube.com/Поліція Київщини

Постраждалого чоловіка госпіталізували. Рятувальники оперативно загасили вогонь.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.

Нагадаємо, вдень 24 вересня у Києві сталися вибухи. Виникла пожежа, місто затягнуло димом, адже воно опинився під атакою російських дронів.

Мер Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі сталося падіння БпЛА на територію гаражного кооперативу.

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Напередодні ворог також тероризував Київ. Під ударом були АЗС, вибухи і руйнування фіксували біля вокзалу, виникла пожежа в «Парковому». Відомо про десятки постраждалих.

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