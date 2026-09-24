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- Київ
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У квартирі на Київщині прогримів вибух, житло охопив вогонь: що з мешканцями (фото)
Вибух у квартирі в Софіївській Борщагівці спричинив пожежу. Поліція повідомила про постраждалого та попередню причину.
У Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області стався вибух у квартирі на п’ятому поверсі багатоповерхівки. Внаслідок події постраждав 38-річний чоловік.
Про це повідомила поліція Київщини 24 вересня.
За попередніми даними правоохоронців, на балконі квартири працював інвертор, який раптово вибухнув. Після цього виникла пожежа.
Постраждалого чоловіка госпіталізували. Рятувальники оперативно загасили вогонь.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.
Нагадаємо, вдень 24 вересня у Києві сталися вибухи. Виникла пожежа, місто затягнуло димом, адже воно опинився під атакою російських дронів.
Мер Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі сталося падіння БпЛА на територію гаражного кооперативу.
Напередодні ворог також тероризував Київ. Під ударом були АЗС, вибухи і руйнування фіксували біля вокзалу, виникла пожежа в «Парковому». Відомо про десятки постраждалих.