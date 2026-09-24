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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У квартирі на Київщині прогримів вибух, житло охопив вогонь: що з мешканцями (фото)

Вибух у квартирі в Софіївській Борщагівці спричинив пожежу. Поліція повідомила про постраждалого та попередню причину.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У квартирі на Київщині прогримів вибух, житло охопив вогонь: що з мешканцями (фото)

Поліція / © Getty Images

У Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області стався вибух у квартирі на п’ятому поверсі багатоповерхівки. Внаслідок події постраждав 38-річний чоловік.

Про це повідомила поліція Київщини 24 вересня.

За попередніми даними правоохоронців, на балконі квартири працював інвертор, який раптово вибухнув. Після цього виникла пожежа.

/ © www.youtube.com/Поліція Київщини

© www.youtube.com/Поліція Київщини

Постраждалого чоловіка госпіталізували. Рятувальники оперативно загасили вогонь.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.

Нагадаємо, вдень 24 вересня у Києві сталися вибухи. Виникла пожежа, місто затягнуло димом, адже воно опинився під атакою російських дронів.

Мер Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі сталося падіння БпЛА на територію гаражного кооперативу.

Напередодні ворог також тероризував Київ. Під ударом були АЗС, вибухи і руйнування фіксували біля вокзалу, виникла пожежа в «Парковому». Відомо про десятки постраждалих.

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