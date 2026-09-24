В квартире в Киевской области прогремел взрыв, жилье охватил огонь: что с жителями (фото)

Полиция / © Getty Images

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В Софиевской Борщаговке Бучанского района Киевской области произошел взрыв в квартире на пятом этаже многоэтажки. В результате происшествия пострадал 38-летний мужчина.

Об этом сообщила полиция Киевской области 24 сентября.

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По предварительным данным правоохранителей, на балконе квартиры работал внезапно взорвавшийся инвертор. После этого возник пожар.

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© www.youtube.com/Поліція Київщини

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Спасатели оперативно потушили огонь.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва.

Напомним, днем 24 сентября в Киеве произошли взрывы. Возник пожар, город затянуло дымом, ведь он оказался под атакой русских дронов.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе произошло падение БПЛА на территорию гаражного кооператива.

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Накануне враг также терроризировал Киев. Под ударом были АЗС, взрывы и разрушения фиксировали у вокзала, возник пожар в «Парковом». Известно о десятках пострадавших.

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