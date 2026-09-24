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В квартире в Киевской области прогремел взрыв, жилье охватил огонь: что с жителями (фото)
Взрыв в квартире в Софиевской Борщаговке вызвал пожар. Полиция сообщила о пострадавшем и предварительной причине.
В Софиевской Борщаговке Бучанского района Киевской области произошел взрыв в квартире на пятом этаже многоэтажки. В результате происшествия пострадал 38-летний мужчина.
Об этом сообщила полиция Киевской области 24 сентября.
По предварительным данным правоохранителей, на балконе квартиры работал внезапно взорвавшийся инвертор. После этого возник пожар.
Пострадавшего мужчину госпитализировали. Спасатели оперативно потушили огонь.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва.
Напомним, днем 24 сентября в Киеве произошли взрывы. Возник пожар, город затянуло дымом, ведь он оказался под атакой русских дронов.
Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе произошло падение БПЛА на территорию гаражного кооператива.
Накануне враг также терроризировал Киев. Под ударом были АЗС, взрывы и разрушения фиксировали у вокзала, возник пожар в «Парковом». Известно о десятках пострадавших.