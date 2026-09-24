Российская атака на Киев повредила 120-летний Свято-Покровский храм (фото)

Поврежденный Свято-Покровский храм

Реклама

В результате очередной российской атаки в Киеве 24 сентября получил повреждения Свято-Покровский храм — старейшая церковь Мостицкого массива и Виноградаря.

Об этом сообщил глава Подольской РГА Владимир Наконечный.

Реклама

Поврежденный Свято-Покровский храм был построен в 1906 году. Это старейший храм Мостицкого массива и Виноградаря.

Реклама

Взрывная волна повредила окна, бани и старинный фасад храма, выполненный из желтого киевского кирпича. Эта часть церкви более ста лет являлась важной частью истории района.

«Враг идет не только против людей и их домов. Он пытается уничтожать наше историческое и духовное наследие», — добавил Наконечный.

К слову, храм принадлежит УПЦ Московского патриархата.

Поврежденный Свято-Покровский храм в Киеве (9 фото)

Напомним, в ночь на 24 сентября российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате атаки погибли два человека, еще по меньшей мере восемь пострадали. Ударам подверглись пять районов столицы: в Соломенском, Подольском, Днепровском и Дарницком зафиксированы разрушения складов, административных зданий, частных домов и автомобилей, горели пожары, поврежден роддом.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров