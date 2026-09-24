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- Киев
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Убитые люди, разрушение в трех районах: Россия ракетами нанесла смертельный удар по Киеву — последние данные
В результате вражеских обстрелов в Соломенском, Подольском и Днепровском районах столицы вспыхнули пожары, разрушены здания и повреждены объекты рядом с роддомом.
В Киеве 2 человека погибли, по меньшей мере 8 пострадали в результате российской атаки в ночь на 24 сентября.
Об этом сообщает ГСЧС Киева в Telegram.
▪️ Соломенский район: частично разрушены складские здания с последующим возгоранием и распространением огня на подвальные помещения. Пожар ликвидирован. Трое пострадавших госпитализированы.
▪️ Подольский район: в результате попадания рядом с роддомом, на месте парковки автомобилей возник пожар четырех автомобилей. Пожар ликвидирован. Обнаружено тело погибшего.
За другой локацией горело одноэтажное нежилое здание. Пожар ликвидирован.
▪️ Днепровский район: повреждено 3-этажное административное здание. Пожар ликвидирован. Выявлен один пострадавший.
По другому адресу разрушен частный дом, пожар ликвидирован, спасен один человек. Повреждены два соседних дома.
На местах работают все необходимые службы.
Ранее мы сообщали, что в Подольском районе Киева обломки ракеты упали возле роддома. В медицинском заведении повреждены окна и часть фасада. Предварительно среди пациентов и персонала роддома пострадавших нет. Одновременно один человек погиб на парковке возле медучреждения. Также поврежден рядом клинико-диагностический центр.