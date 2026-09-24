Последствия атаки на Киев в ночь на 24 сентября / © Управление ГСЧС Киева

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В Киеве 2 человека погибли, по меньшей мере 8 пострадали в результате российской атаки в ночь на 24 сентября.

Об этом сообщает ГСЧС Киева в Telegram.

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▪️ Соломенский район: частично разрушены складские здания с последующим возгоранием и распространением огня на подвальные помещения. Пожар ликвидирован. Трое пострадавших госпитализированы.

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▪️ Подольский район: в результате попадания рядом с роддомом, на месте парковки автомобилей возник пожар четырех автомобилей. Пожар ликвидирован. Обнаружено тело погибшего.

За другой локацией горело одноэтажное нежилое здание. Пожар ликвидирован.

▪️ Днепровский район: повреждено 3-этажное административное здание. Пожар ликвидирован. Выявлен один пострадавший.

По другому адресу разрушен частный дом, пожар ликвидирован, спасен один человек. Повреждены два соседних дома.

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Последствия атаки на Киев в ночь на 24 сентября / © Управление ГСЧС Киева

Последствия атаки на Киев в ночь на 24 сентября / © Управление ГСЧС Киева

Последствия атаки на Киев в ночь на 24 сентября / © Управление ГСЧС Киева

Последствия атаки на Киев в ночь на 24 сентября / © Управление ГСЧС Киева

Последствия атаки на Киев в ночь на 24 сентября / © Управление ГСЧС Киева

На местах работают все необходимые службы.

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 24 вересня / © Управление ГСЧС Киева

Ранее мы сообщали, что в Подольском районе Киева обломки ракеты упали возле роддома. В медицинском заведении повреждены окна и часть фасада. Предварительно среди пациентов и персонала роддома пострадавших нет. Одновременно один человек погиб на парковке возле медучреждения. Также поврежден рядом клинико-диагностический центр.

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