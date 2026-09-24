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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Последствия атаки на Киев: количество раненых растет

После ночной российской атаки на Киев количество пострадавших возросло до шести, четыре из них госпитализированы, еще два человека погибли.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Скорая помощь

Скорая помощь / © pixabay.com

В Киеве возросло количество пострадавших в результате ночной атаки РФ 24 сентября .

По обновленным данным городских властей , травмированы уже шесть человек.

Четырех пострадавших медики госпитализировали. Еще два человека погибли.

Ранее сообщалось о падении отломков сразу в нескольких районах столицы.

В Подольском районе обломки ракеты упали у роддома. Там повреждены окна и часть фасада, а также рядом клинико-диагностический центр.

В Днепровском районе обломки упали на территории частных усадеб, в одном из домов зафиксированы разрушения.

В Дарницком районе обломок ракеты упал на проезжую часть дороги.

Экстренные службы продолжают работать на местах, информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее сообщалось, что РФ могла выпустить до 22 ракет разных типов: обозреватель раскрыл состав ночной атаки

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