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Последствия атаки на Киев: количество раненых растет
После ночной российской атаки на Киев количество пострадавших возросло до шести, четыре из них госпитализированы, еще два человека погибли.
В Киеве возросло количество пострадавших в результате ночной атаки РФ 24 сентября .
По обновленным данным городских властей , травмированы уже шесть человек.
Четырех пострадавших медики госпитализировали. Еще два человека погибли.
Ранее сообщалось о падении отломков сразу в нескольких районах столицы.
В Подольском районе обломки ракеты упали у роддома. Там повреждены окна и часть фасада, а также рядом клинико-диагностический центр.
В Днепровском районе обломки упали на территории частных усадеб, в одном из домов зафиксированы разрушения.
В Дарницком районе обломок ракеты упал на проезжую часть дороги.
Экстренные службы продолжают работать на местах, информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ранее сообщалось, что РФ могла выпустить до 22 ракет разных типов: обозреватель раскрыл состав ночной атаки