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Киев под баллистической атакой: обломки упали в четырех районах, медики едут на вызовы
В ночь на 24 сентября во время баллистической атаки на Киев обломки упали в Соломенском, Подольском и Днепровском районах, медиков также вызвали в Святошинский район.
В Киеве в ночь на 24 сентября прогремели взрывы на фоне баллистической атаки .
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, медиков вызвали в Соломенский район. Впоследствии бригады экстренной помощи также отправились в Святошинский и Подольский районы.
В Соломенском и Подольском районах зафиксировали падение обломков на территории нежилой застройки.
В Днепровском районе обломки рухнули во дворы 16-этажного и частного жилых домов.
Кроме того, обломки упали на административное здание.
Экстренные службы направляются на места событий.
Информации о количестве пострадавших пока нет. Последствия атаки уточняются.
В столице идет воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях к официальному отбою.