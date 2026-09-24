ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
499
Время на прочтение
1 мин

Киев под баллистической атакой: обломки упали в четырех районах, медики едут на вызовы

В ночь на 24 сентября во время баллистической атаки на Киев обломки упали в Соломенском, Подольском и Днепровском районах, медиков также вызвали в Святошинский район.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сирена

Сирена / © pixabay.com

В Киеве в ночь на 24 сентября прогремели взрывы на фоне баллистической атаки .

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, медиков вызвали в Соломенский район. Впоследствии бригады экстренной помощи также отправились в Святошинский и Подольский районы.

В Соломенском и Подольском районах зафиксировали падение обломков на территории нежилой застройки.

В Днепровском районе обломки рухнули во дворы 16-этажного и частного жилых домов.

Кроме того, обломки упали на административное здание.

Экстренные службы направляются на места событий.

Информации о количестве пострадавших пока нет. Последствия атаки уточняются.

В столице идет воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях к официальному отбою.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie