Киев под баллистической атакой: обломки упали в четырех районах, медики едут на вызовы

Сирена / © pixabay.com

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В Киеве в ночь на 24 сентября прогремели взрывы на фоне баллистической атаки .

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, медиков вызвали в Соломенский район. Впоследствии бригады экстренной помощи также отправились в Святошинский и Подольский районы.

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В Соломенском и Подольском районах зафиксировали падение обломков на территории нежилой застройки.

В Днепровском районе обломки рухнули во дворы 16-этажного и частного жилых домов.

Кроме того, обломки упали на административное здание.

Экстренные службы направляются на места событий.

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Информации о количестве пострадавших пока нет. Последствия атаки уточняются.

В столице идет воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях к официальному отбою.

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