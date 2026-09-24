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На Киев надвигается серьезная опасность: синоптики забили тревогу и назвали даты нового похолодания
Длительные осадки в Киеве 24 сентября будут сопровождаться перепадами атмосферного давления и значительным понижением температуры воздуха.
В четверг, 24 сентября, столицу и Киевскую область накроют ливни с грозами и заметное похолодание.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в столице ночью и утром будет идти сильный дождь.
«Возможны мигрени, «скачки» в суставах, колебания артериального давления», — отмечает специалист.
Однако, по её словам, в течение дня 24 сентября осадки будут постепенно ослабевать. Температура воздуха в течение дня ожидается низкой — от +10 до +13 градусов тепла.
В Украинском гидрометцентре также прогнозируют, что 24 сентября на территории Киевской области и в городе Киеве ожидается облачная погода с сильными дождями, местами с грозами. В регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.
Ветер будет западным и юго-западным и будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха в области днём будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, в столице ожидается от +13 до +15 градусов выше нуля.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Вечером сильный дождь, который будет идти почти весь день, прекратится. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +10 до +12 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Украине 24 сентября.
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