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В Киеве обломки ракеты упали около роддома: количество жертв и пострадавших растет
В Подольском районе Киева обломки ракеты упали у роддома, повредив фасад и окна, а всего в результате атаки на столицу погибли два человека и еще трое пострадали.
В Киеве возросло количество жертв и пострадавших в результате ночной российской атаки 24 сентября.
По обновленным данным мэра столицы Виталия Кличко погибли два человека, еще трое получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.
В Подольском районе обломки ракеты упали у роддома. В медицинском заведении повреждены окна и часть фасада.
Предварительно среди пациентов и персонала роддома пострадавших нет.
Одновременно один человек погиб на парковке возле медучреждения.
Также поврежден рядом клинико-диагностический центр.
Ранее сообщалось о последствиях атаки и в Днепровском районе, где после падения обломков частично разрушен частный дом.
Экстренные службы продолжают работать на местах. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ранее сообщалось, что РФ могла выпустить до 22 ракет разных типов: обозреватель раскрыл состав ночной атаки