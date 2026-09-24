В Киеве обломки ракеты упали около роддома: количество жертв и пострадавших растет

Ракета / © ТСН.ua

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В Киеве возросло количество жертв и пострадавших в результате ночной российской атаки 24 сентября.

По обновленным данным мэра столицы Виталия Кличко погибли два человека, еще трое получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

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В Подольском районе обломки ракеты упали у роддома. В медицинском заведении повреждены окна и часть фасада.

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Предварительно среди пациентов и персонала роддома пострадавших нет.

Одновременно один человек погиб на парковке возле медучреждения.

Также поврежден рядом клинико-диагностический центр.

Ранее сообщалось о последствиях атаки и в Днепровском районе, где после падения обломков частично разрушен частный дом.

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Экстренные службы продолжают работать на местах. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее сообщалось, что РФ могла выпустить до 22 ракет разных типов: обозреватель раскрыл состав ночной атаки

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