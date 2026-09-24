ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
473
Время на прочтение
1 мин

Киев под атакой РФ: есть погибший и раненые, под завалами могут быть люди

В результате ночной атаки на Киев один человек погиб, еще двоих госпитализировали, а в Днепровском районе после частичного разрушения частного дома под завалами могут находиться люди.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сирена

Сирена / © Pexels

В Киеве выросло количество последствий ночной атаки РФ 24 сентября. В столице есть погибший и двое пострадавших.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

По его словам, обоих раненых медики госпитализировали.

В Днепровском районе обломки упали во двор частного дома. Дом частично разрушен.

"Под завалами могут быть люди", - сообщил Кличко.

В Подольском районе обломки упали на автомобильную парковку возле медицинского учреждения. В результате загорелись автомобили.

Ранее сообщалось о падении обломков также в Соломенском районе - на территории нежилой застройки. В Днепровском районе обломки фиксировали также во дворе 16-этажного жилого дома и административном здании.

Экстренные службы работают на местах. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что Киев находился под баллистической атакой: обломки рухнули в четырех районах

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie