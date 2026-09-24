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Киев под атакой РФ: есть погибший и раненые, под завалами могут быть люди
В результате ночной атаки на Киев один человек погиб, еще двоих госпитализировали, а в Днепровском районе после частичного разрушения частного дома под завалами могут находиться люди.
В Киеве выросло количество последствий ночной атаки РФ 24 сентября. В столице есть погибший и двое пострадавших.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По его словам, обоих раненых медики госпитализировали.
В Днепровском районе обломки упали во двор частного дома. Дом частично разрушен.
"Под завалами могут быть люди", - сообщил Кличко.
В Подольском районе обломки упали на автомобильную парковку возле медицинского учреждения. В результате загорелись автомобили.
Ранее сообщалось о падении обломков также в Соломенском районе - на территории нежилой застройки. В Днепровском районе обломки фиксировали также во дворе 16-этажного жилого дома и административном здании.
Экстренные службы работают на местах. Информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее сообщалось, что Киев находился под баллистической атакой: обломки рухнули в четырех районах