Киев под атакой РФ: есть погибший и раненые, под завалами могут быть люди

Сирена / © Pexels

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В Киеве выросло количество последствий ночной атаки РФ 24 сентября. В столице есть погибший и двое пострадавших.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

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По его словам, обоих раненых медики госпитализировали.

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В Днепровском районе обломки упали во двор частного дома. Дом частично разрушен.

"Под завалами могут быть люди", - сообщил Кличко.

В Подольском районе обломки упали на автомобильную парковку возле медицинского учреждения. В результате загорелись автомобили.

Ранее сообщалось о падении обломков также в Соломенском районе - на территории нежилой застройки. В Днепровском районе обломки фиксировали также во дворе 16-этажного жилого дома и административном здании.

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Экстренные службы работают на местах. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что Киев находился под баллистической атакой: обломки рухнули в четырех районах

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