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- Київ
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На Київ суне серйозна небезпека: синоптики забили на сполох і назвали дати нового похолодання
Тривалі опади у Києві 24 вересня супроводжуватимуться перепадами атмосферного тиску та суттєвим зниженням температури повітря.
У четвер, 24 вересня, столицю та Київську область накриють зливи із грозами та відчутне похолодання.
Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що у столиці йтиме вночі та вранці йтиме сильний дощ.
«Можливі мігрені, «крутіння» суглобів, вередування артеріального тиску», — зауважує фахівчиня.
Проте, за її словами, впродовж дня 24 вересня опади дещо слабшатимуть. Температура повітря упродовж дня очікується холодна від +10 до +13 градусів тепла.
В Українському гідрометцентрі також прогнозують 24 вересня по території Київщини та місті Києві хмарну погоду із сильними дощами, подекуди з грозами. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Вітер буде західний та південно-західний і дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Температура повітря по області вдень коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, у столиці очікується від +13 до +15 градусів вище нуля.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. Температура повітря у денні години коливатиметься від +10 до +12 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати в Україні 24 вересня.
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