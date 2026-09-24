Київ під балістичною атакою: уламки впали у чотирьох районах, медики їдуть на виклики

Сирена / © pixabay.com

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У Києві в ніч проти 24 вересня пролунали вибухи на тлі балістичної атаки.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, медиків викликали до Солом’янського району. Згодом бригади екстреної допомоги також вирушили до Святошинського та Подільського районів.

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У Солом’янському та Подільському районах зафіксували падіння уламків на території нежитлової забудови.

У Дніпровському районі уламки впали у двори 16-поверхового та приватного житлових будинків.

Крім того, уламки впали на адміністративну будівлю.

Екстрені служби прямують на місця подій.

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Інформації про кількість постраждалих наразі немає. Наслідки атаки уточнюються.

У столиці триває повітряна тривога. Жителів закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою.

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