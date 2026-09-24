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Київ під балістичною атакою: уламки впали у чотирьох районах, медики їдуть на виклики
У ніч проти 24 вересня під час балістичної атаки на Київ уламки впали у Солом’янському, Подільському та Дніпровському районах, медиків також викликали до Святошинського району.
У Києві в ніч проти 24 вересня пролунали вибухи на тлі балістичної атаки.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, медиків викликали до Солом’янського району. Згодом бригади екстреної допомоги також вирушили до Святошинського та Подільського районів.
У Солом’янському та Подільському районах зафіксували падіння уламків на території нежитлової забудови.
У Дніпровському районі уламки впали у двори 16-поверхового та приватного житлових будинків.
Крім того, уламки впали на адміністративну будівлю.
Екстрені служби прямують на місця подій.
Інформації про кількість постраждалих наразі немає. Наслідки атаки уточнюються.
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