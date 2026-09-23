Скандал зі скляними зупинками в Києві: що відбулося насправді

Скляна зупинка на Лук’янівці в Києві / © kyiv.novyny.live

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Поширена в Мережі інформація про встановлення нібито нових скляних зупинок на Лук’янівці у Києві є неправдивою. У «Київпастрансі» пояснили, коли насправді з’явилися ці павільйони та чи безпечні вони для пасажирів.

Про це йдеться в заяві на сайті КМДА.

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У «Київпастрансі» спростували інформацію про нібито встановлення нових скляних зупинкових павільйонів у районі Лук’янівки. Як зазначили на підприємстві, зупинки, про які йдеться в публікаціях деяких медіа, встановили ще в березні 2025 року.

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«Під час ремонту прилеглої території павільйони тимчасово переміщували, а після завершення робіт повертали на місце. Від моменту встановлення вони жодного разу не були пошкоджені внаслідок ворожих атак. У 2026 році «Київпастранс» не закуповував скляні павільйони та не проводив робіт із їх встановлення«, — вказано в заяві.

У підприємстві уточнили, що зупинки на вул. Глибочицькій облаштували в межах комплексного оновлення транспортної інфраструктури. Таким чином, твердження про появу скляних павільйонів після нещодавніх російських атак на Лук’янівку не відповідає дійсності.

У «Київпастрансі» також пояснили, що павільйони виготовлені з гартованого скла. У разі пошкодження такий матеріал розсипається на дрібні фрагменти, які мають меншу травмонебезпечність, а не утворює великих гострих уламків. Крім того, прозорі конструкції забезпечують кращу видимість самої зупинки та прилеглої території.

«Водночас скляний павільйон не є укриттям. Під час повітряної тривоги необхідно прямувати до найближчої захисної споруди», — наголосили в «Київпастрансі».

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Для підвищення безпеки пасажирів підприємство планує придбати та встановити 14 первинних мобільних укриттів. Частину з них розмістять на території філій і підрозділів «Київпастрансу», а інші встановлять на зупинках наземного транспорту, де потребу в таких спорудах визначать як першочергову.

Нагадаємо, раніше в соцмережах виникла хвиля обурення через появу скляних зупинок громадського транспорту в Києві (зокрема на Лук’янівці та Харківському шосе). Містяни назвали такі конструкції «протипіхотними мінами» та «свідомим шкідництвом», адже під час вибухів або атак дронів уламки скла можуть важко травмувати чи вбити людей. Водночас у КМДА зазначали, що нових скляних зупинок «Київпастранс» не купував від 2023 року — конкретно на Лук’янівці стоїть стара конструкція, яка опинилася в епізоді ремонту.

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