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- Київ
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Росія атакувала КВЦ “Парковий” у Києві під час масового заходу: що відомо
Російські війська атакували КВЦ «Парковий» у Києві. Будівля зазнала пошкоджень.
Під час повітряної тривоги 23 вересня у Києві російський безпілотник атакував територію конгресно-виставкового центру «Парковий». Унаслідок інциденту пошкоджено дах будівлі, де саме проходив масовий захід.
Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличка, столичне управління ДСНС та організація Lean Institute в Україні.
Атака РФ на Київ 23 вересня — що відомо
Вдень під час тривоги в мережі почали публікувати відео із задимленням над виставковим центром. О 17:15 мер столиці підтвердив падіння БпЛА на територію нежитлового комплексу, розташованого в Печерському районі Києва.
У момент атаки в приміщенні КВЦ тривав перший день форуму Lean Summit. Організатори заходу повідомили про надзвичайну подію та пошкодження частини комплексу.
«За попередньою інформацією, усі живі й неушкоджені. Це зараз найголовніше. Сподіваємося, що з кожним із вас усе гаразд», — йдеться у заяві Lean Institute в Україні.
О 20:55 столичні рятувальники офіційно підтвердили удар по виставковому центру. За інформацією ДСНС, унаслідок атаки було пошкоджено покрівлю будівлі. Пожежу на місці інциденту оперативно ліквідували.
Згодом міський голова повідомив про ще один удар по цьому ж об’єкту.
«У Печерському районі повторне влучання на територію нежитлового комплексу. Екстрені служби прямують на місце», — заявив Віталій Кличко.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, вранці 23 вересня Київ перебував під атакою безпілотників. Від ранку вже кілька разів лунали сирени через загрозу дронів, час від часу гриміли сильні вибухи. У столиці багато «прильотів», кількість жертв зросла до двох.
Також з ночі та зранку 23 вересня РФ атакує Україну безпілотниками. Росіяни запустили 161 ударний БпЛА, з яких 119 було збито. Втім, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) — на восьми локаціях.