Росія атакувала КВЦ “Парковий” у Києві під час масового заходу: що відомо

Росія атакувала КВЦ “Парковий” у Києві / © ДСНС України

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Під час повітряної тривоги 23 вересня у Києві російський безпілотник атакував територію конгресно-виставкового центру «Парковий». Унаслідок інциденту пошкоджено дах будівлі, де саме проходив масовий захід.

Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличка, столичне управління ДСНС та організація Lean Institute в Україні.

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Атака РФ на Київ 23 вересня — що відомо

Вдень під час тривоги в мережі почали публікувати відео із задимленням над виставковим центром. О 17:15 мер столиці підтвердив падіння БпЛА на територію нежитлового комплексу, розташованого в Печерському районі Києва.

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У момент атаки в приміщенні КВЦ тривав перший день форуму Lean Summit. Організатори заходу повідомили про надзвичайну подію та пошкодження частини комплексу.

«За попередньою інформацією, усі живі й неушкоджені. Це зараз найголовніше. Сподіваємося, що з кожним із вас усе гаразд», — йдеться у заяві Lean Institute в Україні.

© ДСНС України

О 20:55 столичні рятувальники офіційно підтвердили удар по виставковому центру. За інформацією ДСНС, унаслідок атаки було пошкоджено покрівлю будівлі. Пожежу на місці інциденту оперативно ліквідували.

Росія атакувала КВЦ «Парковий» у Києві / © ДСНС України

Згодом міський голова повідомив про ще один удар по цьому ж об’єкту.

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«У Печерському районі повторне влучання на територію нежитлового комплексу. Екстрені служби прямують на місце», — заявив Віталій Кличко.

Росія атакувала КВЦ «Парковий» у Києві / © ДСНС України

Росія атакувала КВЦ «Парковий» у Києві / © ДСНС України

Росія атакувала КВЦ «Парковий» у Києві / © ДСНС України

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, вранці 23 вересня Київ перебував під атакою безпілотників. Від ранку вже кілька разів лунали сирени через загрозу дронів, час від часу гриміли сильні вибухи. У столиці багато «прильотів», кількість жертв зросла до двох.

Також з ночі та зранку 23 вересня РФ атакує Україну безпілотниками. Росіяни запустили 161 ударний БпЛА, з яких 119 було збито. Втім, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) — на восьми локаціях.

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