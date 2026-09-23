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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Час на прочитання
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Зрання Росія вдарила по Києву: влада заявляє про «прильоти» — деталі

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Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Зрання Росія вдарила по Києву: влада заявляє про «прильоти» — деталі

© Associated Press

Зранку 23 вересня Київ перебував під атакою безпілотників. У столиці понад дві години лунали сирени — від 05:59 до 08:01. Сталися «прильоти».

Що відомо про вранішню атаку на Київ, читайте на сайті ТСН.ua.

Мер Віталій Кличко повідомив, що під прицілом опинився Дарницький район Києва. Саме тут пошкоджено АЗС внаслідок ворожої атаки.

«У Дарницькому районі, внаслідок атаки ворога, попередньо, загоряння на даху однієї з АЗС», — наголосив міський голова.

За даними місцевої влади, у цьому ж районі столиці також сталося влучання в об’єкт транспортної інфраструктури. Попередньо, є постраждалий.

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