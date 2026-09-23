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Зранку 23 вересня Київ перебував під атакою безпілотників. У столиці понад дві години лунали сирени — від 05:59 до 08:01. Сталися «прильоти».

Що відомо про вранішню атаку на Київ, читайте на сайті ТСН.ua.

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Мер Віталій Кличко повідомив, що під прицілом опинився Дарницький район Києва. Саме тут пошкоджено АЗС внаслідок ворожої атаки.

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«У Дарницькому районі, внаслідок атаки ворога, попередньо, загоряння на даху однієї з АЗС», — наголосив міський голова.

За даними місцевої влади, у цьому ж районі столиці також сталося влучання в об’єкт транспортної інфраструктури. Попередньо, є постраждалий.

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