“Буде холодно”: синоптики попередили про удар негоди в Києві та назвали дати, коли температура впаде

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 23 вересня / © pexels.com

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У середу, 23 вересня, в Києві та області впродовж дня утримається похмура та прохолодна погода.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у Києві 23 вересня істотні опади малоймовірні, хіба що в другій половині дня пройдуть невеликі дощі.

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«Буде холодно», — зазначає синопткиня та додає, що вночі температура повітря коливатиметься від +7 до +8 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15.

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За даними Українського гідрометцентру 23 вересня на Київщині 23 вересня буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

У денні години температура повітря по області становитиме від +13 до +18 градусів тепла, у столиці буде близько +15 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що ранок у Києві буде похмурим, та «хмари займатимуть своє місце під сонцем» до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура повітря вдень становитиме від +10 до +15 градусів тепла.

Погода у Києві 23 вересня / Джерело: сайт Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 23 вересня.

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