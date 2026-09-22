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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві влучили в резервуари з пальним: є постраждалий (оновлено)

У Києві пролунали вибухи під час атаки РФ 22 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ППО

ППО / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Київ ввечері 22 вересня опинився під ударом російських військ. Унаслідок ворожої атаки в столиці пролунали вибухи, а руйнування та наслідки зафіксували щонайменше у двох районах.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Вибухи у Києві — що відомо про атаку РФ

За його словами, в Оболонському районі під удар потрапив інфраструктурний об’єкт.

«В Оболонському районі влучання в резервуари з пальним. Екстрені служби прямують на місце», — заявив мер.

Майже одночасно з цим стало відомо про наслідки атаки в центральній частині міста. Віталій Кличко зазначив, що туди вже виїхала швидка допомога.

«За попередньою інформацією, в Печерському районі, внаслідок ворожої атаки, є постраждалий. Бригада медиків прямує на місце», — уточнив міський голова.

Також додав, що у Печерському районі двоє постраждалих. Наразі лікарі проводять обстеження.

Атака РФ на Київ 22 вересня / © соцмережі

Як повідомили КМДА, через тривогу змінився рух на червоній гілці метро:

  • До центру поїзди їдуть від «Академмістечка» лише до «Театральної».

  • З центру — від «Арсенальної» до «Академмістечка».

У КМДА додали, що рух Kyiv City Express тимчасово зупинили в обидва боки через загрозу обстрілу столиці.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у столиці працює ППО. Близько о 17:26 було чути вибухи. Також він закликав киян перебувати в безпечних місцях.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ зафіксували загрозу з повітря, попередивши, що на Київ летять реактивні безпілотники.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, вдень 22 вересня у Києві вже лунали потужні вибухи. Російська армія атакувала столицю безпілотниками. Перші вибухи сталися о 13:07. Знову було гучно близько 13:30. Місцева влада повідомила про роботу сил ППО.

Також, вночі росіяни також атакували Київ. За даними влади, внаслідок падіння уламків збитих цілей у Голосіївському районі зайнявся склад.

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