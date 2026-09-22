ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
798
Час на прочитання
2 хв

У Києві спалахнула пожежа після масованого удару РФ, дісталось правому берегу

Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА в Голосіївському районі Києва виникла пожежа на складі, на місце виїхали всі екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожежа у Києві

Пожежа у Києві / © ГУ ДСНС у Києві

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 22 вересня російські окупаційні війська вкотре атакували Київ безпілотниками. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у Голосіївському районі столиці загорівся склад.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram.

«За попередньою інформацією, у Голосіївському районі виникло загоряння складського приміщення внаслідок падіння уламків. Відповідні служби слідують на місце події», — ідеться у офіційному повідомленні КМВА.

Передувала надзвичайній ситуації повітряна тривога, яку оголосили в столиці через загрозу застосування ворожих ударних БпЛА. Мешканців закликали перебувати в укриттях до відбою.

Вогнеборці ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою

Оновлено: Вранці 22 вересня внаслідок чергового обстрілу сталася пожежа палет із керамічною плиткою на відкритій території. Її вогнеборці ліквідували на орієнтовній площі 100 кв. м.

Про це повідомляє ДСНС Києва у Telegram.

Наслідки пожежі після атаки 22 вересня на Київ / © Управління ДСНС Києва

Наслідки пожежі після атаки 22 вересня на Київ / © Управління ДСНС Києва

Наслідки пожежі після атаки 22 вересня на Київ / © Управління ДСНС Києва

Наслідки пожежі після атаки 22 вересня на Київ / © Управління ДСНС Києва

Наслідки пожежі після атаки 22 вересня на Київ / © Управління ДСНС Києва

Наслідки пожежі після атаки 22 вересня на Київ / © Управління ДСНС Києва

На щастя, жертв чи постраждалих за цією адресою немає.

Скільки людей постраждали від нічної атаки

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що на ранок (7:45) троє постраждалих у столиці.

«Двох поранених медики госпіталізували», — уточнив він.

Раніше ми писали про те, що у Києві внаслідок російської атаки вночі 22 вересня постраждали четверо людей, ще 15 мешканців вогнеборці врятували. Це все мешканці житлової п’ятиповерхівки у Дніпровському районі.

Крім того, у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку внаслідок атаки загорілося дерево.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie