У Києві спалахнула пожежа після масованого удару РФ, дісталось правому берегу

Пожежа у Києві / © ГУ ДСНС у Києві

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У ніч проти 22 вересня російські окупаційні війська вкотре атакували Київ безпілотниками. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у Голосіївському районі столиці загорівся склад.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram.

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«За попередньою інформацією, у Голосіївському районі виникло загоряння складського приміщення внаслідок падіння уламків. Відповідні служби слідують на місце події», — ідеться у офіційному повідомленні КМВА.

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Передувала надзвичайній ситуації повітряна тривога, яку оголосили в столиці через загрозу застосування ворожих ударних БпЛА. Мешканців закликали перебувати в укриттях до відбою.

Вогнеборці ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою

Оновлено: Вранці 22 вересня внаслідок чергового обстрілу сталася пожежа палет із керамічною плиткою на відкритій території. Її вогнеборці ліквідували на орієнтовній площі 100 кв. м.

Про це повідомляє ДСНС Києва у Telegram.

Наслідки пожежі після атаки 22 вересня на Київ / © Управління ДСНС Києва

Наслідки пожежі після атаки 22 вересня на Київ / © Управління ДСНС Києва

Наслідки пожежі після атаки 22 вересня на Київ / © Управління ДСНС Києва

На щастя, жертв чи постраждалих за цією адресою немає.

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Скільки людей постраждали від нічної атаки

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що на ранок (7:45) троє постраждалих у столиці.

«Двох поранених медики госпіталізували», — уточнив він.

Раніше ми писали про те, що у Києві внаслідок російської атаки вночі 22 вересня постраждали четверо людей, ще 15 мешканців вогнеборці врятували. Це все мешканці житлової п’ятиповерхівки у Дніпровському районі.

Крім того, у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку внаслідок атаки загорілося дерево.

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