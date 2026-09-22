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- Київ
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У Києві спалахнула пожежа після масованого удару РФ, дісталось правому берегу
Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА в Голосіївському районі Києва виникла пожежа на складі, на місце виїхали всі екстрені служби.
У ніч проти 22 вересня російські окупаційні війська вкотре атакували Київ безпілотниками. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у Голосіївському районі столиці загорівся склад.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram.
«За попередньою інформацією, у Голосіївському районі виникло загоряння складського приміщення внаслідок падіння уламків. Відповідні служби слідують на місце події», — ідеться у офіційному повідомленні КМВА.
Передувала надзвичайній ситуації повітряна тривога, яку оголосили в столиці через загрозу застосування ворожих ударних БпЛА. Мешканців закликали перебувати в укриттях до відбою.
Вогнеборці ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою
Оновлено: Вранці 22 вересня внаслідок чергового обстрілу сталася пожежа палет із керамічною плиткою на відкритій території. Її вогнеборці ліквідували на орієнтовній площі 100 кв. м.
Про це повідомляє ДСНС Києва у Telegram.
На щастя, жертв чи постраждалих за цією адресою немає.
Скільки людей постраждали від нічної атаки
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що на ранок (7:45) троє постраждалих у столиці.
«Двох поранених медики госпіталізували», — уточнив він.
Раніше ми писали про те, що у Києві внаслідок російської атаки вночі 22 вересня постраждали четверо людей, ще 15 мешканців вогнеборці врятували. Це все мешканці житлової п’ятиповерхівки у Дніпровському районі.
Крім того, у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку внаслідок атаки загорілося дерево.