В Киеве вспыхнул пожар после массированного удара РФ, досталось правому берегу

Пожар в Киеве / © ГУ ГСЧС в Киеве

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В ночь на 22 сентября российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Киев беспилотниками. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в Голосеевском районе столицы загорелся склад.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА) в Telegram.

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«По предварительной информации, в Голосеевском районе возникло возгорание складского помещения в результате падения обломков. Соответствующие службы следуют на место происшествия», — говорится в официальном сообщении КМВА.

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Предшествовала чрезвычайная ситуация воздушная тревога, которую объявили в столице из-за угрозы применения вражеских ударных БпЛА. Жителей призвали находиться в укрытиях отбоя.

Сейчас на месте работают подразделения ГСЧС и экстренные службы по ликвидации пожара и выяснению возможных масштабов разрушений. Информация о пострадавших и уточненных последствиях атаки выясняется.

Ранее мы писали о том, что в Киеве в результате российской атаки ночью 22 сентября пострадали четыре человека, еще 15 жителей огнеборцы спасли. Это все жители жилой пятиэтажки в Днепровском районе.

Кроме того, в Дарницком районе на территории частного жилого дома в результате атаки загорелось дерево.

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