Кілерка ФСБ у Києві готувалася вбити лідера громадської організації: деталі (фото)

Затримання кілерки ФСБ в Києві, яка готувала замах на лідера громадської організації / © СБУ

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СБУ в Києві запобігла вбивству російського опозиціонера, який раніше воював за Україну та є чинним громадським діячем. У столиці затримали завербовану агентку ФСБ Росії, яка готувала замах біля спорткомплексу.

Про це повідомили в телеграм-каналі СБУ.

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Контррозвідка СБУ затримала у Києві агентку російських спецслужб. За даними слідства, вона отримала завдання ліквідувати російського опозиціонера, який нині очолює одну із загальноукраїнських громадських організацій.

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Як встановило розслідування, жінка планувала влаштувати активісту засідку неподалік одного зі столичних спортзалів, де той працює тренером із кікбоксингу. Для замаху вона мала використати бойовий пістолет.

За задумом російських спецслужб, таким чином мали усунути опозиціонера, який від 2022 року воював на боці України. Спочатку він брав участь у боях на Київщині, а згодом — на східному фронті.

Співробітники СБУ затримали фігурантку поблизу спорткомплексу до того, як вона встигла здійснити замах. У цей момент агентка проводила дорозвідку місцевості та визначала місце для майбутньої стрільби.

За матеріалами справи, завдання від ФСБ виконувала безробітна мешканка окупованого Мелітополя, яку завербували російські спецслужби. Слідство встановило, що жінку залучили до співпраці, пообіцявши «закриття» кримінального провадження щодо незаконного зберігання наркотиків.

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Після вербування агентка пройшла спеціальну підготовку на базі місцевої «філії» ФСБ. Там її навчали конспірації, орієнтуванню на місцевості та поводженню з вогнепальною зброєю.

Після завершення підготовки жінку переправили до Житомира через територію Білорусі, звідки вона згодом вирушила до Києва. У столиці агентка постійно змінювала готелі, де проживала. Крім того, виходячи з номера, вона залишала спеціальну позначку на дверях, щоб контролювати, чи не заходив туди хтось сторонній

Згодом куратор із Росії передав жінці координати схрону в лісопарковій зоні Києва. Там фігурантка забрала підготовлений для замаху пістолет із набоями.

Контррозвідники СБУ обшукали готельний номер затриманої та виявили зброю. Також у неї вилучили смартфон, за допомогою якого жінка підтримувала зв’язок із куратором від ФСБ. Його особу Служба безпеки вже встановила.

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Слідчі СБУ оголосили агентці підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі фігурантка перебуває під вартою без можливості внесення застави. У разі доведення вини їй може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання кілерки ФСБ в Києві, яка готувала замах на лідера громадської організації / © СБУ

Затримання кілерки ФСБ в Києві, яка готувала замах на лідера громадської організації / © СБУ

Пістолет кілерки ФСБ в Києві, яка готувала замах на лідера громадської організації / © СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла вбивству президента Першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадія Друзенка, яке готувала російська ФСБ. Злочин мав скоїти 19-річний завербований мешканець Миколаєва, якого затримали на Київщині. У зрадника вилучили три пістолети з глушниками та боєприпаси.

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