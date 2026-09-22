В Киеве попали в резервы с горючим: есть пострадавший (обновлено)

ПВО / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Киев вечером 22 сентября оказался под ударом российских войск. В результате вражеской атаки в столице прогремели взрывы, а разрушения и последствия зафиксировали по меньшей мере в двух районах.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Реклама

Взрывы в Киеве — что известно об атаке РФ

По его словам, в Оболонском районе под удар попал инфраструктурный объект.

Реклама

«В Оболонском районе попадание в резервуары с горючим. Экстренные службы направляются на место», — заявил мэр.

Почти одновременно стало известно о последствиях атаки в центральной части города. Виталий Кличко отметил, что туда уже выехала скорая помощь.

«По предварительной информации, в Печерском районе, в результате вражеской атаки, пострадавший. Бригада медиков идет на место», — уточнил городской голова.

Атака РФ на Київ 22 вересня / © соцмережі

Как сообщили КГГА, из-за тревоги изменилось движение на красной ветке метро:

Реклама

В центр поезда едут от «Академгородка» только в «Театральный».

Из центра — от «Арсенальной» до «Академгородка».

В КГГА добавили, что движение Kyiv City Express временно остановили в обе стороны из-за угрозы обстрела столицы.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что в столице работает ПВО. Около 17:26 были слышны взрывы. Также он призвал киевлян находиться в безопасных местах.

Перед этим Воздушные силы ВСУ зафиксировали угрозу воздуха, предупредив, что на Киев летят реактивные беспилотники.

Война в Украине — последние новости

Напомним, днем 22 сентября в Киеве уже раздавались мощные взрывы. Российская армия атаковала столицу беспилотниками. Первые взрывы произошли в 13.07. Вновь было громко около 13:30. Местные власти сообщили о работе сил ПВО.

Реклама

Также ночью россияне также атаковали Киев. По данным властей, в результате падения обломков сбитых целей в Голосеевском районе занялся состав.

Новости партнеров