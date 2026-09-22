РФ атакує Київ: перші деталі від влади про наслідки (оновлено)

Київ. / © Associated Press

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Вдень 22 вересня у Києві лунають потужні вибухи. Російська армія атакує столицю безпілотниками.

Що відомо про атаку та наслідки вибухів, у матеріалі ТСН.ua.

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Від опівночі у Києві вже кілька разів лунали сирени — і вночі, і протягом ранку. Нова повітряна тривога жовтого рівня розпочалася о 13:02. Повітряні сили попередили про реактивні БпЛА над містом. Зауважимо, що дрони фіксують і на території Київської області. Деякі з них тримають курс на Київ.

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Перші вибухи сталися о 13:07. Знову було гучно близько 13:30. Місцева влада повідомила про роботу сил ППО.

«У Києві знову працює ППО. Перебувайте в безпечних місцях», — повідомив мер Віталій Кличко.

Атака на Київ — наслідки

Згодом міський голова повідомив, що у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на територію паркувального майданчика.

Рух Kyiv City Expres зупинено

Через підвищену повітряну загрозу для столиці, за вказівкою моніторингової групи «УЗ», рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено.

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«Просимо бути обачними під час безпекових зупинок. Перебувайте на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях. Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози», — наголосили у пресслужбі Київської кільцевої електрички.

Нагадаємо, вночі росіяни також атакували Київ. За даними влади, внаслідок падіння уламків збитих цілей у Голосіївському районі зайнявся склад. Кілька місцевих мешканців отримали травми. Минулося без загиблих.

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