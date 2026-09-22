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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
1 хв

Студенти КНУ Шевченка не змогли потрапити в укриття під час повітряної тривоги - соцмережі (відео)

Студенти економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка скаржаться, що під час повітряної тривоги їх не впустили до університетського укриття через його переповненість.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У КНУ вибухнув скандал через брак місць у сховищі під час повітряної тривоги.

У КНУ вибухнув скандал через брак місць у сховищі під час повітряної тривоги. / © КНУ імені Тараса Шевченка

Студенти економічного факультету КНУ імені Шевченка скаржаться, що їх нібито не впустили до укриття під час повітряної тривоги в Києві.

Про це стало відомо з соцмереж.

Студенти стверджують, що укриття було переповнене. Натомість їм запропонували йти близько 10 хвилин до укриття в метро.

«Цього тижня економічний факультет КНУ вивели на очне навчання, з посилом, що на очне навчання ефективніше. Що ми маємо: з 8 пар за 2 дні було проведено 2,5. Вчора на лекцію приїхало 30% потоку, на семінарі було 4 людини із групи (він у нас пройшов в укритті). Сьогодні оголосили тривогу під час лекції, яку в укритті провести неможливо. Ба більше, виявилось, що укриття не розраховане на таку кількість студентів і студентів виганяли на вулицю, адже метро це теж укриття (до нього 10 хв пішки)», — поскаржилася студентка Діана Соловей.

У Мережі також опублікували відео, на якому видно натовп студентів біля переповненого укриття.

Своєю чергою поліція Києва запевнила, що перевіряє інформацію про можливе недопущення студентів до укриття під час повітряної тривоги.

«Інформацію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять перевірку. За її результатами буде надана відповідна правова оцінка», — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Раніше у Мережі жорстко розкритикували встановлення скляних зупинок у Києві.

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