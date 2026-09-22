Студенти КНУ Шевченка не змогли потрапити в укриття під час повітряної тривоги - соцмережі (відео)

У КНУ вибухнув скандал через брак місць у сховищі під час повітряної тривоги. / © КНУ імені Тараса Шевченка

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Студенти економічного факультету КНУ імені Шевченка скаржаться, що їх нібито не впустили до укриття під час повітряної тривоги в Києві.

Про це стало відомо з соцмереж.

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Студенти стверджують, що укриття було переповнене. Натомість їм запропонували йти близько 10 хвилин до укриття в метро.

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«Цього тижня економічний факультет КНУ вивели на очне навчання, з посилом, що на очне навчання ефективніше. Що ми маємо: з 8 пар за 2 дні було проведено 2,5. Вчора на лекцію приїхало 30% потоку, на семінарі було 4 людини із групи (він у нас пройшов в укритті). Сьогодні оголосили тривогу під час лекції, яку в укритті провести неможливо. Ба більше, виявилось, що укриття не розраховане на таку кількість студентів і студентів виганяли на вулицю, адже метро це теж укриття (до нього 10 хв пішки)», — поскаржилася студентка Діана Соловей.

У Мережі також опублікували відео, на якому видно натовп студентів біля переповненого укриття.

Дата публікації 20:49, 22.09.26 Кількість переглядів 16 Студенти КНУ Шевченка не змогли потрапити в укриття під час повітряної тривоги - соцмережі

Своєю чергою поліція Києва запевнила, що перевіряє інформацію про можливе недопущення студентів до укриття під час повітряної тривоги.

«Інформацію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять перевірку. За її результатами буде надана відповідна правова оцінка», — йдеться в повідомленні правоохоронців.

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Раніше у Мережі жорстко розкритикували встановлення скляних зупинок у Києві.

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